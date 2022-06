Cavaleiro da Lua: 6 easter eggs que podem ter passado despercebidos na série

Confira algumas das diversas referências que podem ser encontradas ao longo da produção da Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Os fãs de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), série da Marvel Studios, já podem ver todos os seus seis episódios inteiramente disponíveis no Disney+. E quem quiser se aprofundar ainda mais no mundo místico desta história, o especial Avante: Nos Bastidores de Cavaleiro da Lua também já está acessível no serviço de assinatura.

O documentário conta detalhes das gravações da série, além de trazer entrevistas com a equipe de produção e elenco. E é neste especial também que o público tem a certeza de que vários easter eggs e referências foram espalhados ao longo da trama. Será que você notou todos os que indicamos abaixo?







Easter eggs de Cavaleiro da Lua: a pelúcia de Tuéris





Você reparou que vemos Tuéris logo no começo do primeiro episódio? Quando Steven (Oscar Isaac) está organizando o inventário com sua chefe no museu, aparece uma caixa cheia de pelúcias da deusa hipopótamo. E mais: preste mais atenção e veja que, em outra caixa, há uma pelúcia de um jacaré — que mais à frente descobriremos ser Ammit.







Easter eggs de Cavaleiro da Lua: a placa do GRC





Por mais que seja difícil desviar a atenção da luta entre o Cavaleiro da Lua e o chacal do episódio 2, quem conseguiu reparar no ônibus que passava atrás do personagem viu um anúncio do GRC.

Esta é a sigla em inglês para Conselho de Repatriação Global, entidade que aparece em Falcão e o Soldado Invernal e que ajuda pessoas que foram deslocadas após os Vingadores desfazerem os atos de Thanos em Vingadores: Ultimato.







Easter eggs de Cavaleiro da Lua: Jake Lockley





Quem reparou que a série mostrou um vislumbre de Jake Lockley, terceira personalidade de Marc/Steven, muito antes da cena pós-créditos do último episódio? Na verdade, a indicação da existência de mais uma personalidade vem no episódio 3, quando Marc está no Egito perseguindo os capangas de Arthur Harrow (Ethan Hawke).

Marc “apaga” durante essa perseguição e quando ele acorda, está rodeado de corpos cobertos de sangue. Ele pergunta a Steven o que ele fez, mas este nega ter sido o responsável pelas mortes. “Então quem foi?”, se questiona Marc.

Já no quarto episódio, há mais uma referência à identidade oculta: Marc salva Steven, que estava preso em um sarcófago. Em seguida, os dois encontram outro — similar ao que Steven estava — em uma sala do hospício em que estão. Porém resolvem ignorá-lo.







Easter eggs de Cavaleiro da Lua: Escaravelho Escarlate





A equipe de produção visual mostrou que é preciso estar atento a absolutamente todos os detalhes em Cavaleiro da Lua. No episódio 4, Marc desperta em um hospício. Lá, também está Layla El-Faouly (May Calamawy), que aparece com uma espécie de dedal.

Nele, está desenhado um escaravelho na cor vermelha, dando uma importante pista sobre o futuro de Layla como o Escaravelho Escarlate.









Easter eggs de Cavaleiro da Lua: o barco de Tuéris





Após conhecerem a deusa hipopótamo no quarto episódio, no quinto, Marc e Steven vão com ela para um misterioso barco, que navega pelo duat. Mas quem reparou que esse barco é muito parecido com uma embarcação que aparece no primeiro episódio, enfeitando o aquário de Steven?







Easter eggs de Cavaleiro da Lua: o peixinho dourado





Ainda falando no grande aquário de Steven Grant, no começo da série há apenas um peixinho dourado nele. Pois bem, no último episódio, retornamos à casa de Marc/Steven, onde novamente Marc acorda acorrentado à cama.

O apartamento está levemente diferente de como era no primeiro episódio e a principal mudança é que, agora, há dois peixes dourados no aquário.





Assista a Cavaleiro da Lua no Disney+





Veja e reveja todos os episódios dessa emocionante jornada pelo mundo egípcio — e pela mente de Marc Spector diretamente no Disney+. Vale lembrar que cada episódio também traz um QR Code escondido, que conduz a uma surpresa para o público.

Não perca também o especial Avante: Nos Bastidores de Cavaleiro da Lua, mostrando essa incrível produção por trás das câmeras.