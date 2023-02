Carnaval com a Marvel: 9 ideias de fantasias para aproveitar a folia

De Pantera Negra a Gamora, você não vai passar batido se incorporar algum desses personagens no seu look carnavalesco. Confira as dicas!

Chegou oe com ele apara curtir os bloquinhos e as festanças da época! E se tem um lugar para você tirar inspiração para suas fantasias esse lugar é o universo Disney , mais especificamente, o da Marvel

Que tal se vestir de alguns dos seuspara? Seja com a máscara do Pantera Negra ou a capa da Feiticeira Escarlate , o que importa é entrar no clima e botar a imaginação para funcionar!

Para quem ainda está com dúvidas sobre o que vestir nesse, selecionamos personagens da Marvel que podem servir de

Marvel no Carnaval: fantasia de Pantera Negra



Um dos personagens mais queridos do), o Pantera Negra é um ícone por si só. T’Challa marcou uma geração de fãs por ser oda marca e orgulho e representatividade para pretos e pretas ao redor do mundo.

Interpretado pelo inesquecível Chadwick Boseman , em seu primeiro filme de 2018, há a chance de ver a gloriosa e misteriosa, país da África, e T’Challa sendo coroado rei.

O figurino e a música são alguns dos destaques do longa até hoje. As roupas usadas nos filmes do Pantera Negra trazem elementos das tradições e culturas dos países africanos da vida real, ao mesmo tempo em que mesclavam elementos do afrofuturismo.





Para uma fantasia de Carnaval, os fãs do super-herói podem investir na clássica máscara do Pantera Negra e em sua vestimenta preta e moderna, improvisando com camiseta, leggin e bota.











Marvel no Carnaval: fantasia de Thor



Por que não se vestir nesse Carnaval como o famoso– para pedir aos céus que não chova na hora do bloquinho? Thor , interpretado por Chris Hemsworth , tem uma legião de fãs, é uma– e é ótima para dias mais quentes.

Apesar da vestimenta de Thor permanecer praticamente a mesma, é possível ver que variações foram ocorrendo, como a retirada da capa e o cabelo mais curto, dando liberdade para você escolher a que melhor se adapta a você.





versão feminina do figurino, usada por Natalie Portman) quando ela adquire os poderes do super-heróis.



Além disso, há também a, usada por Jane Foster/Poderosa Thor (interpretada por) quando ela adquire os poderes do super-heróis.





Marvel no Carnaval: fantasia de Doutor Estranho



Outro personagem querido pelos fãs da Marvel, o Doutor Estranho pode ser umae exótica de fantasia para curtir o

O topete inconfundível aliado à capa vermelha com gola alta é uma boa pedida para quem deseja incorporar um super-herói divertido, inteligente e que tem um estilo inconfundível.





, interpretado por Benedict Cumberbatch , é umde renome até que um acidente de carro deixa sequelas neurológicas que fazem com que suas mãos tremam. Em busca da cura e após um mágico tratamento no Kamar-Taj , ele desenvolve habilidades únicas e se torna o Doutor Estranho

Quem quiser apostar no visual do poderoso super-herói, precisa ter, ao menos, alguns elementos essenciais: uma capa vermelha longa, com a gola virada para cima, uma roupa azul marinho e, claro, o topete!









Marvel no Carnaval: fantasia de Wanda Maximoff





Wanda Maximoff (interpretada por), também conhecida como, também é um dos personagens mais populares dentro do UCM. Tendo aparecido pela primeira vez em Capitão América: O Soldado Invernal e, depois, participado de filmes ao lado dos

A personagem realmenteao protagonizar a série WandaVision , na qual acompanhamos Wanda e seu marido,), quando os dois se mudam para uma idílica, mas suspeita, vizinhança.

Depois dos terríveis acontecimentos da série, Wanda é a antagonista de Doutor Estranho para controlar os poderes do multiverso. Por isso, quem está procurando umapode se inspirar nos dois para uma dupla explosiva!

Wanda Maximoff usa diferentes figurinos ao longo de suas aparições no UCM, mas seu visual como Feiticeira Escarlate, com uma bela tiara, cabelos ruivos e um modelito justo e vermelho escuro é uma boa opção.









Marvel no Carnaval: fantasia de Guardiões da Galáxia



Não só uma fantasia, masnos Guardiões da Galáxia . Aproveite que o terceiro filme da saga está chegando em breve e incorpore seu personagem favorito!

Talvez você queira ser o líder, Peter Quill, também conhecido como Senhor das Estrelas, interpretado por Chris Pratt. Peter tem uma das histórias mais tristes de toda a franquia, já que quando criança ele é raptado por um grupo de alienígenas liderados por Yondu.





Para se fantasiar de Peter basta passar um bom gel no cabelo, colocar uma jaqueta vermelha e arranjar um walkman antigo, já que Peter é aficionado por músicas dos anos 1980.





Mas é possível também pode se transformar em Gamora , interpretada por. Afoi sequestrada quando criança por, mas se rebela contra ele quando sabe de seu plano de conquistar as jóias do infinito.

Já para se vestir como Drax, interpretado por Dave Bautista, é bem simples: os musculosos precisam apenas ficar sem camiseta e pintar o peito com os símbolos ostentados pelo personagem.





é só um guaxinim, mas é possível pintar seus bigodes, colocar uma orelhas e. Por último, há ainda o querido Groot . Caso você seja adulto, pode se fantasiar daem sua versão madura, mas os pequenos podem incorporar o– que surge após os incidentes do primeiro filme da franquia.