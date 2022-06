Capitã Marvel: quem é Maria Rambeau e qual é a sua relação com WandaVision 

Saiba qual é a conexão da importante personagem do filme Capitã Marvel com a série WandaWision, disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

As conexões entre as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) são inúmeras e variadas. Em cada filme ou série, encontramos muitas relações essenciais que sempre deixam os fãs da Marvel curiosos para ver o que liga os personagens e em que momento eles irão se reencontrar. Pois é preciso saber que entre o filme Capitã Marvel e a série WandaVision também há uma importante conexão.

As duas produções dos Estúdios Marvel, disponíveis no Disney+, têm em comum Maria Rambeau e, consequentemente, sua filha Monica Rambeau. Conheça melhor a história de Maria Rambeau, a importância dela em Capitã Marvel e qual a sua relação (e da filha) com WandaVision.







Quem é Maria Rambeau em Capitã Marvel





O longa, ambientado nos anos 1990, conta a história da Capitã Marvel (Brie Larson). Nele, Maria Rambeau (interpretada por Lashana Lynch) é apresentada como a melhor amiga de Carol Danvers (antes de ela se tornar uma super-heroína).

As duas são pilotos de avião do Exército e se conhecem ainda na escola de voo. Acabam criando uma amizade muito próxima, já que são duas mulheres em um ambiente militar bem masculino.

Quando Danvers sofre o acidente em que acaba obtendo seu super-poderes, ela é dada como morta e o que deixa Maria e sua filha pequena, Mônica (que adorava a “tia Carol”), arrasadas com o fato.

Mas seis anos depois, Carol volta à Terra sem se lembrar do passado e já com todos seus poderes. Maria tenta ajudar a amiga a recuperar a memória aos poucos e também luta ao seu lado na guerra Kree-Skrulls.







A ligação de Maria Rambeau com WandaVision





Em WandaVision, que se passa após os acontecimentos finais da Guerra do Infinito de Vingadores: Ultimato, somos apresentados a uma Monica Rambeau (Teyonah Parris) já adulta e trabalhando para a agência S.W.O.R.D..

Pouco a pouco, entendemos a história de Monica e como ela foi parar dentro do universo de ilusão criado por Wanda Maximoff. Lá, ela é conhecida como Geraldine.

E é a própria Monica Rambeau, em uma cena de WandaVision, que conta como a mãe, Maria Rambeau, tem ligação com o que acontece na série. Após os incidentes de Capitã Marvel – em que Carol Danvers vai embora da Terra – Maria fundou e se tornou diretora de uma agência do governo chamada S.W.O.R.D. – focada em missões tripuladas e operações extraterrestres.

Em seu relato, Monica conta que a mãe foi diagnosticada com câncer em 2018 e, enquanto Maria estava em tratamento, internada no hospital, ela sucumbiu e desapareceu no momento do “estalo” de Thanos (em Vingadores: Guerra Infinita). Infelizmente, Maria faleceu enquanto sua filha não estava por perto.

Monica só descobre a morte da mãe depois, quando retorna após o estalo ser desfeito na batalha final dos Vingadores. Monica Rambeau se torna agente da S.W.O.R.D. e é designada, justamente, para uma missão em Westfield, cidade dominada pela magia de ilusão criada por Wanda Maximoff em WandaVision.

Na série, inclusive, Maria Rambeau é citada várias vezes por ter sido a fundadora da agência – e até tem um quadro em sua homenagem na sede da S.W.O.R.D.

Na série, inclusive, Maria Rambeau é citada várias vezes por ter sido a fundadora da agência – e até tem um quadro em sua homenagem na sede da S.W.O.R.D.