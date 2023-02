Cantando com Encanto: veja um dos maiores sucessos da Disney em espetáculo com música ao vivo

O filme sobre a mágica família Madrigal pode ser assistido no teatro do Shopping Villa Lobos, em São Paulo, e logo mais em várias cidades do Brasil. Saiba mais!

O sonho de ver ao vivo as músicas de Encanto, animação premiada disponível no Disney+, virou realidade! O espetáculo Cantando com Encanto traz a mágica história do filme com um bônus: todas as músicas são acompanhadas por uma banda ao vivo!

De “Não Falamos do Bruno” a “Dos Oroguitas”, o público poderá cantar junto os maiores sucessos do filme que fez sucesso e levou três prêmios no Grammy® Awards 2023 na premiação do dia 5 de fevereiro.





Cantando com Encanto: onde e como ver







Cantando com Encanto acontece neste fim de semana, dias 11 e 12 de fevereiro, com sessões às 11h, 15h e 18h, e no próximo final de semana também, dias 18 e 19 de fevereiro, às 15h, no teatro do Shopping Villa Lobos (Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777), em São Paulo.

Depois, o espetáculo irá seguir realizando uma tour pelas principais cidades brasileiras, com datas e locais ainda a confirmar.

Esta é a primeira vez que o concerto ocorre na América Latina, mas o espetáculo já fez uma turnê com o nome de “Encanto: The Sing-along Film Concert” por 32 cidades nos Estados Unidos e pela Europa.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou presencialmente no Shopping Villa Lobos, na bilheteria do teatro ou nos totens disponíveis no primeiro andar do edifício.





Cantando com Encanto: como é o espetáculo

A tela em que o filme é transmitido fica acima do palco do teatro, onde a banda fica durante a exibição da animação para tocar as músicas da trilha sonora.

Formada por um violão, uma guitarra, baixo, teclado, acordeon, bateria, diferentes instrumentos de percussão e um cuatro (violão típico usado em vários países da América Latina), o grupo musical apresenta todas as canções oficiais do filme.

Além disso, a dubladora de Isabella na versão brasileira do filme, Larissa Cardoso, é nossa anfitriã, responsável por apresentar a banda e animar a plateia, oferecendo uma experiência única a cada apresentação.







Cantando com Encanto: interações com o público

Larissa e a banda interagem antes de cada apresentação e ela faz aparições frequentes durante as canções. Em um dos momentos mais divertidos, por exemplo, Larissa aparece durante a música “Não Falamos do Bruno", caracterizada como o personagem para dançar junto do público.

Em “Estou Nervosa”, a atriz e dubladora e alguns integrantes da banda usam orelhas de burro para se parecerem com os animais que acompanham Luisa durante a canção. Já em “Dos Oroguitas”, Larissa convida a todos para um momento especial usando lanternas do celular.





Cantando com Encanto: a experiência do espetáculo

A ideia é justamente causar uma imersão no mundo mágico dos Madrigal, convidando todos a cantar e dançar as músicas enquanto se divertem em grupo. A banda está ensaiada de tal forma que seu tempo é perfeitamente sincronizado com o filme, oferecendo uma experiência de som impecável.

O espetáculo também tem a vantagem de contar com um intervalo de 15 minutos para descanso do público e da banda. Assim, é possível sair para ir ao banheiro e reabastecer a pipoca sem perder nada do filme.





Cantando com Encanto: um momento mágico

“Eu adorei trazer meus filhos porque o Encanto se tornou algo muito especial para nossa família. Assistimos tanto em casa e ouvimos sempre as músicas no carro. Assistir ao vivo e poder dançar e cantar com eles é como reviver a primeira vez que vimos o filme”, diz Adriana Silva, mãe que levou os filhos João, de sete anos, e Amanda, de quatro, para uma sessão.

Já para Carlos Rocha, que levou o filho Pedro, de cinco anos, a parte mais empolgante para as crianças é ver a banda em ação. “Ele ficou hipnotizado com todos os instrumentos, assim como um maestro. Foi muito legal ver tudo ao vivo”, explica.







Cantando com Encanto: o filme Encanto

Encanto conta a história dos Madrigal, uma família colombiana com poderes mágicos liderada pela matriarca Alma, cujos filhos e netos têm dons especiais, exceto Mirabel. Quando ela descobre que sua família está perdendo os poderes, ela faz de tudo para salvá-los e a casa mágica.

O filme foi aclamado pela crítica e público por apresentar a rica cultura da Colômbia com uma abordagem sensível para discutir trauma intergeracional e, é claro, sua trilha sonora cativante.

As canções são assinadas pelo prestigiado músico e ator Lin-Manuel Miranda, criador do musical Hamilton, e o filme é dirigido por Byron Howard e Jared Bush.