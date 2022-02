Blackpink: cinco canções do grupo de K-pop que cativam o mundo

Os grandes sucessos musicais desse quarteto de garotas convidam para cantar e dançar. Em fevereiro, o filme sobre Blackpink estará disponível no Disney+





Blackpink, o grupo feminino de K-pop, alcançou um grande sucesso nos últimos anos se tornando uma das principais bandas da indústria musical coreana e cruzando fronteiras. Para acompanhar mais dessa trajetória, Blackpink: o filme estará disponível a partir do dia 16 de fevereiro no Disney+ para todos que quiserem conhecer mais sobre o quarteto.



Com músicas como "Boombayah" e "Kill This Love", as cantoras do Blackpink lideraram os rankings mundiais, imprimindo suas coreografias por onde passam, e viralizando seus videoclipes. O grupo de k-pop feminino surgido em 2016 continua quebrando recordes até hoje, além de acumular milhares de seguidores. E você, se lembra qual era a canção que te levou a conhecer mais sobre a banda formada por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa?

DDU-DU DDU-DU

É uma das quatro faixas do EP "Square Up". O single foi lançado em 2018 e tem todas as características para ser um sucesso: “A música é um hino explosivo”, garantiu a revista Billboard. O videoclipe da banda quebrou recordes de visualizações nas plataformas de vídeo e se caracteriza por seu ritmo vibrante, que combina hip-hop e trap.



Kill This Love

Com uma introdução poderosa acompanhada por trompetes, Blackpink encantou o público com este single de 2019. A música se destacou por sua combinação de estilos e passos de dança que, juntamente com figurinos cativantes, permitiram a elas se conectarem com seus milhões de seguidores nas redes sociais.



Boombayah

Já este single nos leva de volta aos primórdios do grupo feminino de K-pop. A música lançada em 2016 fez parte de sua estreia nos palcos e foi com ela que o quarteto conquistou o fanatismo de milhares de pessoas internacionalmente. O videoclipe, que traz vários sets nas cores rosa e preto, convida o espectador a acompanhar a coreografia junto com os ídolos.

How You Like That

Lançado em 2020 junto com Junto com seu videoclipe, How You Like That é o primeiro single de pré-lançamento do disco The Album. Este hit do K-pop ganhou diversos prêmios, incluindo o Song of the Summer no MTV Video Music Awards 2020. É uma canção que funde vários estilos musicais e, além de seu ritmo cativante, a letra busca ensinar uma lição sobre como se levantar e seguir em frente diante das adversidades.



As If It's Your Last

É um dos primeiros sucessos do grupo o qual, até hoje, seus seguidores não param de dançar, cantar e adorar. A canção foi lançada em 2017 e automaticamente se tornou um sucesso comercial, descrito como uma das músicas mais emocionantes do grupo. Ela continua a conquistar paradas globais.



Para se ter em conta: os usuários do Disney+ podem adquirir o Combo+, com o qual têm acesso aos conteúdos do Star+. Nesse sentido, no dia 9 de fevereiro esta plataforma vai estrear Snowdrop, uma ficção coreana protagonizada por Jisoo, uma das integrantes do Blackpink.