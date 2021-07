Atrações da Disney que viraram filmes

Conheça os lugares que deram origem a alguma de suas histórias favoritas, da Mansão Mal-Assombrada ao Piratas do Caribe



Quem já visitou algum dos parques da Disney sabe que a maioria das atrações lá é baseada em algum dos filmes ou das séries da companhia. Do castelo mágico da Cinderela ao simulador de aventuras espaciais do Stich, a maioria dos passeios e montanhas-russas lá tem suas origens em alguma tela.



Mas você sabia que o contrário também acontece? Algumas das atrações e lugares mais famosos do parque da Disneyland e do Walt Disney World inspiraram filmes que até hoje fazem sucesso. Descubra quais e confira cada um no Disney+.

Mansão Mal-Assombrada

Haunted Mansion

Haunted Mansion abriu pela primeira vez no parque da Disneyland em Anaheim, Califórnia, em 1969 e tem sido uma das atrações mais populares do lugar desde então. Tanto a Disney World quanto a Tokyo Disneyland têm suas próprias versões da mansão, enquanto a Disneyland Paris e a Hong Kong Disneyland têm versões semelhantes, mas com nomes diferentes.



Dentro do passeio, os visitantes viajam pela casa através do "Doom Buggy" (o “carrinho do inferno”) em um passeio guiado pela mansão medonha enquanto seus habitantes cantam e dançam dizendo que estão “morrendo de vontade” para que você se junte a eles.

O filme de 2003 com o mesmo nome segue o corretor imobiliário Jim Evers (interpretado por Eddie Murphy) e sua família em uma viagem para uma mansão estranha.

Ao chegar lá, Evers vê o tamanho da propriedade e cria a esperança de ajudar a vendê-la por um preço. No entanto, aos poucos, a família descobre os segredos medonhos do local e as terríveis intenções do dono da mansão.

O longa conta com vários dos cenários marcantes do passeio, além das aparições de vários dos habitantes mais famosos da mansão do parque, como a vidente Madame Leota.

Piratas do Caribe



Piratas do Caribe

O passeio Piratas do Caribe, localizado na Disneyland de Anaheim, Califórnia, leva você em uma busca implacável por um tesouro. No entanto, quando a atração foi inaugurada em 1967, não havia vestígios de Jack Sparrow ou de seu arqui-inimigo, o Capitão Barbosa.

Cenas e personagens de Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) foram adicionados em 2006, antes do lançamento do segundo filme da série de capa e espada. Para comemorar a ocasião, Johnny Depp surpreendeu os convidados ao posar como uma figura animatrônica de Sparrow em uma das cenas do passeio.

Você também não precisa viajar para a Califórnia para navegar em mar aberto com o Capitão Jack - versões deste passeio podem ser encontradas no Walt Disney World, Tokyo Disneyland, Shanghai Disneyland e Disneyland Paris.

Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada É Impossível

Tomorrowland

Quando a Disneyland abriu seus portões em Anaheim, Califórnia, em 1955, o "futuro" que Tomorrowland retratou envolvia um passeio de foguete até a lua e um passeio de alta velocidade na rodovia.



No entanto, com o passar do tempo, Tomorrowland passou por algumas mudanças, incluindo a adição de clássicos como Space Mountain e Buzz Lightyear Astro Blasters.

No filme de 2015, Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada É Impossível é um mundo futurista ambientado em uma dimensão alternativa, acessível apenas por alguns escolhidos. A terra do amanhã retratada no filme é visualmente deslumbrante e os espectadores conseguem identificar as várias referências a Walt Disney e os parques ao longo do filme - mais notavelmente a sequência de abertura que ocorre na Feira Mundial de Nova York de 1964, onde a Disney estreou It's a Small World, o Carrossel of Progress, Great Moments With Mr. Lincoln e o Magic Skyway da Ford, um predecessor do Peoplemover.

Dinossauro

Dinossauro

Quando foi inaugurada em Orlando, Flórida, em 1998, a atração Dinossauro do Animal Kingdom era chamada de Countdown to Extinction (ou “Contagem Regressiva para a Extinção” em uma tradução livre). Mas, quando o filme baseado no passeio estreou em 2000, o nome foi alterado para promover o longa.



Embora a atração seja uma aventura de viagem no tempo ao período Cretáceo, onde os pilotos têm a tarefa de trazer de volta um iguanodonte amigável (exclusivamente para fins educacionais), o filme gira em torno de um dinossauro chamado Aladar que, após uma chuva de meteoros está em busca de um novo lar para sua família. Em ambas as versões, os carnotauros são os bandidos e devem ser evitados a todo custo.

Quando foi lançado no Brasil, o filme teve um elenco estelar de dubladores, contando com Fábio Assunção e Malu Mader nos papéis principais e Hebe Camargo e Nair Belo emprestando suas vozes para as dinossauras veteranas do grupo.

Embora a Disney World seja o único parque da Disney onde você pode viajar no tempo para a terra dos dinossauros, o veículo e o sistema de passeio usados nesta atração são baseados no Indiana Jones Adventure da Disneyland na Califórnia.

Beary e Os Ursos Caipiras



As Aventuras de Beary e os Ursos Caipiras

Existem muitos tipos diferentes de atrações divertidas nos Parques Disney, e nem todos eles são montanhas russas ou passeios. Country Bear Jamboree, por exemplo, consiste em ursos animatrônicos tocando várias músicas country em um teatro aconchegante.



O show foi uma das últimas atrações em que Walt Disney trabalhou, e continua charmosa até hoje. Ele se tornou tão popular que recebeu versões fora da temporada de férias como o The Country Bear Christmas Special e The Country Bear Vacation Hoedown.

A fama da banda de ursos rendeu a eles um filme. Beary e os Ursos Caipiras foi inspirado no show e alguns dos personagens da atração fazem participações no filme, mais notavelmente alguns dos músicos da banda "Five Bear Rugs" da série: Zeb, Ted, Fred e Tennessee. O tocador de guitarra, Big Al e a doce cantora Trixie também aparecem no filme.

No entanto, o longa mostra que, em vez de fazer parte de um show de variedades musicais, eles eram uma banda de country rock que se separou. A trama gira em torno de um personagem original - um urso adotado por uma família humana - ajudando a banda a se recompor.

