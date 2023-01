As 4 curiosidades sobre o filme Raya e o Último Dragão

Descubra alguns pontos que fizeram o filme da Walt Disney Animation Studios se tornar um verdadeiro sucesso.

Raya e o Último Dragão, da Walt Disney Animation Studios, está disponível no Disney+ e viaja até o reino fantástico de Kumandra, onde humanos e dragões convivem em harmonia.

O cenário muda quando monstros sinistros conhecidos como Drunn passam a ameaçar o reino, e todos dependem da defesa de uma guerreira independente chamada Raya.

Desde o início, a animação foi uma obra de amor para os realizadores de todos os setores, já que muitos deles têm suas próprias raízes nas culturas vibrantes dos países do Sudeste Asiático, que são apresentadas no filme.

Raya e o Último Dragão, inclusive, é o primeiro filme da Walt Disney Animation Studios inspirado nesta região do planeta. Abaixo, veja mais fatos surpreendentes sobre os bastidores da criação do fantástico mundo de Kumandra:





Raya e o Último Dragão foi desenvolvido quase inteiramente de forma remota





O período de realização do filme Raya e o Último Dragão coincidiu com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Assim, mais de 450 artistas e membros da equipa de produção trabalharam a partir das suas casas para dar vida à história do reino de Kumandra, num esforço de coordenação e logística sem precedentes.





A comida ocupa um lugar central no filme





Em suas viagens investigativas pelo Sudeste Asiático, os cineastas logo perceberam que a comida tinha um papel fundamental em todos os lugares que visitavam.

“A comida é um momento de encontro. E percebemos como era visual e como poderíamos desenvolver isso no filme”, diz o produtor Osnat Shurer, em material oficial de divulgação.





Foram criados mais de 72 mil elementos animados para Kumandra





Kumandra, o reino onde a história se passa, é composto por cinco terras com suas próprias culturas e criaturas. Para preencher esse mundo de fantasia, o departamento de animação de multidão criou mais de 72 mil elementos individuais, incluindo 18 mil 987 personagens humanos e 35 mil 749 personagens não-humanos.





Artes marciais inspiraram a animação





O filme apresenta inúmeras cenas de combate, que foram inspiradas em artes marciais do Sudeste Asiático. O estilo de luta de Raya, por exemplo, foi baseado na técnica Pencak silat, comum na Malásia e na Indonésia.

Já sua espada característica é inspirada no keris, uma adaga reverenciada em países como Indonésia, Tailândia, Filipinas e Malásia.





Assista a Raya e o Último Dragão





A animação Raya e o Último Dragão está completamente disponível no Disney+.