4 curiosidades sobre John Stamos, protagonista de Big Shot, disponível no Disney+

Conheça o veterano ator John Stamos, que protagoniza a divertida série que lançou sua 2ª temporada no Disney+.

Chegou em 12 de outubro no Disney+ a 2ª temporada de Big Shot – Treinador de Elite, estrelada pelo astro de Hollywood John Stamos, que interpreta o rígido e talentoso treinador Marvyn Korn.

A 2ª temporada de Big Shot vem cheia de novos desafios para Marvyn e sua equipe de basquete da escola de meninas Westbrook. Agora ele terá que mostrar que sua equipe é de alto nível – e que ele ainda é o treinador vencedor que foi na NCAA.

John Stamos é o protagonista da série Big Shot desde 2021, mas sua carreira de sucesso vem de longe, afinal o ator estreou no mundo artístico em 1980. Conheça mais sobre a trajetória de John Stamos:







John Stamos tem mais de 40 anos de carreira

John Philip Stamos nasceu em Cypress, na Califórnia, em 19 de agosto de 1963, e tem 59 anos atualmente. O ator é bem conhecido em Hollywood, afinal são 42 anos de carreira atuando em séries e filmes.

Seu primeiro trabalho como ator profissional foi na série A Capital Fourth, em 1980. Em 1989, ele fez parte do elenco de The New Mickey Mouse Club, do Disney Channel.

Ao longo de sua carreira, John Stamos esteve no elenco de cerca de 15 filmes e mais de 30 séries, entre personagens fixos e participações especiais – até em Glee vemos John Stamos.







John Stamos é um ator premiado



John Stamos teve diversos personagens marcantes, especialmente em uma série de comédia familiar em que atuou por oito anos. Por sua atuação como Jesse, ele ganhou o prêmio TV Land Awards em 1987. O ator também recebeu várias indicações ao Emmy por essa produção.

No sitcom De Repente, Vovô, John Stamos interpretou um avô e ganhou o prêmio People's Choices Award ® em 2016. O ator ainda levou duas vezes o prêmio Soapy e uma estatueta no Young Artist Awards por sua atuação em uma famosa série médica.

John Stamos conquistou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2009.





John Stamos também é músico

Além de ator e produtor de muitas séries e filmes, John Stamos também tem uma reconhecida carreira como músico, já que canta, toca bateria e compõe.

Inclusive, por alguns anos da década de 1980, John foi o baterista oficial da banda The Beach Boys. Ele até aparece no clipe da música “Kokomo” (1988) da banda. Em 2020, Stamos foi produtor executivo de uma série sobre o grupo: The Beach Boys: An American Family.







John Stamos está animado com Big Shot

Com a nova temporada da série em que é protagonista, John Stamos revelou, recentemente, em entrevista à revista norte-americana Entertainment Weekly que está feliz com a 2ª temporada e com as mudanças que ela traz.

Graças a algumas sugestões do ator, os episódios de Big Shot estão mais curtos, com mais ação e com novidades significativas. Uma delas é quanto ao personagem de Stamos.

“O que Marvyn está deixando para trás? Começamos a explorar os sentimentos dele no final da temporada e ele repensa algumas coisas. Ele se sente um fracasso, e a turma prova o contrário, e qual deve ser o seu legado. É realmente muito tocante e vamos explorar isso na nova fase”, conta o ator.









Veja Big Shot no Disney+

Não deixe de assistir aos novos episódios de Big Shot na 2ª temporada a partir de 12 de outubro com exclusividade no Disney+.

Big Shot é estrelada por John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque e outros artistas que retornam para a nova fase. Além disso, o elenco da temporada é reforçado com novos nomes: Sara Echeagaray, Samuel-Taylor e Charlie Hall.