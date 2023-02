As 3 curiosidades sobre Rihanna e sua participação da trilha de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Cantora será a atração do concorrido show do intervalo do Super Bowl 2023. Veja mais detalhes a seguir.

No domingo, 12 de fevereiro, acontecerá o Super Bowl 2023, e o clássico show de intervalo será com Rihanna. A cantora volta aos palcos após uma pausa na carreira, e pretende surpreender o público, assim como fez em 2022 com sua música em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Disponível no Disney+, o filme da Marvel Studios tem uma trilha sonora premiada que pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming digitais. Nela, o artista de Barbados colaborou em duas canções: “Lift Me Up” e “Born Again”.

Enquanto o show em um dos maiores eventos esportivos do mundo não começa, descubra três curiosidades sobre “Lift me Up”.





1) Além de cantar, Rihanna também ajudou a compor “Lift Me Up”





A trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre traz 19 canções originais incluindo "Lift Me Up". Essa música foi composta por Tems, Ludwig Göransson, Ryan Coogler e pela própria Rihanna.

Na voz da cantora, a música pode ser ouvida nos créditos do filme, que presta uma comovente homenagem ao legado de Chadwick Boseman, falecido ator que interpretou o Rei T'Challa (Pantera Negra) no primeiro filme.

Sobre a produção dessa faixa, Göransson observou: “Ryan e eu discutimos a importância de criar uma jornada imersiva de voz e som. Se usarmos uma música no filme, queremos que seja a música inteira e esteja conectada à história."

O compositor e produtor musical afirmou ainda que “tematicamente, queríamos levar o público da dor à celebração. Ao ouvir as músicas, você pode fechar os olhos e reviver a experiência do filme. Essa era a intenção", concluiu.







2) “Lift Me Up” entre as mais ouvidas





O single foi lançado em outubro de 2022 juntamente com um videoclipe dirigido pelo norte-americano Autumn Durald Arkapaw. Nele, Rihanna caminha em uma praia enquanto cenas do segundo Pantera Negra são intercaladas.

“Lift Me Up” alcançou o primeiro lugar em Bélgica, Hungria, Suíça e África do Sul. Já na parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, ficou em segundo lugar. E em países como Austrália, Reino Unido e França ficou entre os 5 primeiros hits mais ouvidos.





3) “Lift Me Up” rendeu a Rihanna sua primeira indicação ao Oscar®





Na temporada de premiações deste ano, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre conquistou diversas indicações e conquistou muitas estatuetas. Um dos maiores destaques foi para o prêmio Globo de Ouro® recebido por Angela Bassett por seu papel na produção.

Já para o Oscar® de 2023, o filme recebeu cinco indicações. E dentre elas está a de Melhor Canção Original justamente por “Lift Me Up”. Com isso, Rihanna ganhou sua primeira nomeação ao Oscar®.

Além de indicada ao Globo de Ouro®, “Lift Me Up” ganhou o prêmio de Melhor Canção Original em Longa-Metragem no HMMA (Hollywood Music in Media Awards) e Melhor Canção na AAFCA (African-American Film Critics Association).

Retorne já para Wakanda! Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está disponível no Disney+. Descubra os novos desafios que a nação africana enfrenta e conheça o novo Pantera Negra.





Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!