Aproveite o Carnaval com Zé Carioca, o personagem mais brasileiro da Disney

O personagem surgiu da mente de Walt Disney quando o criador do Mickey visitou o Brasil, em 1941. Desde então, ele apareceu em vários filmes e animações, sendo as principais Alô Amigos e Você Já Foi À Bahia?, todos disponíveis no Disney+.



Aproveite o Carnaval com Zé Carioca: uma viagem inspiradora





Na época da criação do papagaio, o fundador da Disney estava em uma viagem por alguns países da América Latina para fazer pesquisa de conteúdo para a Walt Disney Company e divulgar o filme Fantasia, lançado um ano antes.



Quando chegou no Brasil, Walt Disney visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro como a Cinelândia, Copacabana e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, onde conheceu o sambista Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela.



Tudo isso contribuiu para que ele começasse a pensar em um personagem brasileiríssimo para seu estúdio. Segundo o site da BBC Brasil, o músico Oswaldo Cruz foi o primeiro a servir de inspiração direta para Walt Disney criar Zé Carioca.





Aproveite o Carnaval com Zé Carioca: Roupa e traço marcantes



Já a roupa clássica do personagem foi baseada na vestimenta de Manuel Vicente Alves, o Dr. Jacarandá, personalidade famosa na época. Ele gostava de usar paletó, chapéu de palha, gravata-borboleta e guarda-chuva. "Pode confiar em mim", gostava de dizer aos seus clientes. "Sou igual a jacarandá: pau para toda obra".





Outro contribuidor chave para o personagem foi o cartunista José Carlos de Brito e Cunha, o J. Carlos. Durante um jantar no tradicional Hotel Copacabana Palace, J. Carlos deu de presente a Walt a ilustração de um papagaio abraçando o Pato Donald.





Herb Ryman e Frank Thomas e a estreia do Zé Carioca no universo Disney aconteceu no dia 24 de agosto de 1942, na exibição mundial do longa de animação Alô Amigos, disponível no Disney+.



Na animação, vários personagens famosos da Disney, como o Pato Donald e o Pateta, viajam pela América Latina e são recepcionados pelo Zé Carioca ao chegar no Rio de Janeiro.





o samba e os maravilhosos pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.



O papagaio apresenta ao Pato Donald e seus amigos o Carnaval e os maravilhosos pontos turísticos da cidade, como o

No filme, Zé Carioca recebe a voz de outro brasileiro ilustre: o músico paulista José do Patrocínio Oliveira, o Zezinho – um dos integrantes do conjunto musical Bando da Lua, que acompanhava a cantora Carmen Miranda.







Aproveite o Carnaval com Zé Carioca: Aquarela do Brasil



O filme também marca a estreia no cinema de outro ícone da cultura brasileira: a música Aquarela do Brasil. Composta por Ary Barroso em 1939, o clássico samba que exalta a natureza das terras brasileiras foi ouvido pela primeira vez por Walt Disney em Belém, no Pará, onde o avião em que ele e sua equipe viajavam parou para abastecer.





Ele estava hospedado no Grande Hotel, na capital paraense, quando notou que o conjunto musical só tocava canções estrangeiras. Intrigado, pediu ao maestro que executasse alguma música típica do Brasil, segundo a BBC Brasil.





O pianista, então, arriscou alguns acordes de Aquarela do Brasil. O fundador do estúdio de animação só veio a conhecer o compositor no último dia de sua visita ao Rio, em um coquetel oferecido pelo Consulado dos Estados Unidos no Hotel Glória.





De lá para cá, Aquarela do Brasil já ganhou 322 regravações, com vozes que vão de Carmen Miranda, Elis Regina, Bing Crosby, João Gilberto, Frank Sinatra a Plácido Domingo.











Aproveite o Carnaval com Zé Carioca: Você Já Foi à Bahia?





Três anos depois, em 1945, Zé Carioca volta a aparecer no filme Você Já Foi à Bahia? acompanhado de Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda.





Dirigido por Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney e Bill Roberts, o filme é inovador para época e mistura animação e live-action para levar o Pato Donald a uma aventura pela América Latina.





Na história, o pato recebe presentes de aniversário de seus amigos e cada um deles dá origem a um segmento onde o Pato Donald conhece mais dos personagens e paisagens de diferentes países.





O primeiro presente é um projetor de cinema, pelo qual Pato Donald assiste ao desenho "Aves Raras" sobre pássaros curiosos da América do Sul. Um dos apresentados é o Aracuã, ave de comportamento tresloucado que faz outras aparições aleatórias durante o resto do filme.



O segundo presente é um livro sobre o Brasil, entregue por Zé Carioca, no qual os dois admiram os cenários paradisíacos da Bahia e se encontram com Aurora Miranda. No terceiro, Panchito, amigo mexicano de Pato Donald, mostra o México para os dois.