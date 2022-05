Apresentando, Nate traz uma nova aventura musical ao Disney+

Confira essa história única da Broadway baseada no romance de Tim Federle.

Nunca é tarde para perseguir seus sonhos! O novo filme do Disney + tem mais algumas lições a ensinar, com todo o ritmo dos musicais e direto da Broadway, onde os sonhos se tornam realidade e nascem novas estrelas.

Em Apresentando, Nate, conheceremos um menino de 13 anos que sonha em atuar, cantar e dançar na Broadway, mas está tendo dificuldades até mesmo para entrar em uma peça de teatro da escola. Uma viagem de seus pais para fora da cidade é a oportunidade perfeita para Nate e sua melhor amiga, Libby, irem a Nova Iorque em busca daquela chance que poderia mudar suas vidas para sempre.







Rueby Wood interpreta Nate nesta aventura onde ele se reencontrará com sua tia Heidi, na pele da maravilhosa Lisa Kudrow, e descobrirá muito sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Embora seja difícil de acreditar, este filme marca a estreia como ator de Rueby Wood, que é acompanhado por Aria Brooks, Michelle Federer, Norbert Leo Butz, Brooks Ashmanskas, Priscilla López, Krystina Alabado, Kayla Davion e Joshua Bassett, estrela de High School Musical: O Musical: A Série.

Apresentando, Nate: roteiro adaptado

Se alguém precisar de mais motivos para assistir Apresentando, Nate poderíamos dizer que é baseado no romance de mesmo nome escrito por Tim Federle. A melhor parte? Tim adaptou o roteiro e dirigiu o filme para mostrar na tela a versão mais fiel de sua história. Além disso, ele mais uma vez uniu forças com o compositor Gabriel Mann (High School Musical: O Musical: A Série) para garantir canções cativantes e ritmos únicos.

Apresentando, Nate chega ao catálogo do Disney+ para fazer toda a família dançar, porque há algo para todos nesta nova aventura da Broadway. Se o filme deixar você com gostinho de quero mais, não hesite em conferir a coleção High School Musical, o novíssimo filme de Olivia Rodrigo ou as seis temporadas de Glee, a apenas um clique de distância.