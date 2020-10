Aprenda a acessar nossas histórias interativas

Esta publicação foi feita para você que curtiu as atividades da live "Agora é Hora de Brincar"! Se você perdeu a live, não tem problema. É só clicar nos nomes para ver os vídeos do Gato Galáctico e da Bianca Alencar.

Agora, vamos para o passo a passo?

Há duas formas de acessar as histórias interativas:

1. Utilizando um dos seguintes smart speakers: Alexa Echo Dot, Alexa Echo Show ou Google Nest Mini;

2. Através dos aplicativos de celular Alexa e Google Assistant, que podem ser baixados gratuitamente na App Store ou no Google Play.

Smart Speaker Google

Se você escolheu o Smart Speaker Google, siga este passo a passo para dar vida às histórias interativas:



1. Com o smart speaker ligado, diga “Ok Google, falar com” e complete com o nome da história com a qual você deseja interagir:

Para embarcar na Caça ao Tesouro, diga “Ok Google, falar com Caça ao Tesouro”;

Para se aventurar em O Medalhão Perdido, diga “Ok Google, falar com Medalhão Perdido”;

Para se divertir no Universo de Aventuras, diga “Ok Google, falar com Universo de Aventuras”.

2. Após entrar em cada história, é só seguir as interações indicadas e deixar a mágica acontecer.

Aplicativo Google Assistant

1. Primeiro, baixe o aplicativo e já tenha em mãos o e-mail da conta do seu assistente pessoal - este e-mail é, normalmente, o seu e-mail do Google;

2. Abra o aplicativo e habilite o microfone;

3. Depois, é só dizer “Ok Google, falar com” e completar com o nome da história com a qual você deseja interagir:

Para embarcar na Caça ao Tesouro, diga “Ok Google, falar com Caça ao Tesouro”;

Para se aventurar em O Medalhão Perdido, diga “Ok Google, falar com Medalhão Perdido”;

Para se divertir no Universo de Aventuras, diga “Ok Google, falar com Universo de Aventuras”.

4. Após entrar em cada história, é só seguir as interações indicadas e deixar a mágica acontecer.

Alexa

A diversão vai rolar através da Alexa? Então preste atenção, pois você precisará ativar cada história para que seus filhos possam brincar:

1. Entre no site da Amazon;

2. Na aba “pesquisar”, escolha o departamento “Alexa Skills” e digite o nome da história escolhida;

3. Clique no resultado da pesquisa com o nome da história;

Caça ao Tesouro

Medalhão Perdido

Universo de Aventuras

4. Caso você ainda não esteja logado/a na sua conta da Amazon, faça o login;

5. Clique no botão “Ativar”;

6. Clique em “Permitir Skills para crianças” e depois em “Salvar e ativar”;

7. Então, você poderá escolher o dispositivo através do qual quer ouvir e interagir com as histórias. Todos já estarão habilitados, só é necessário realizar essa ativação uma vez!

Smart Speaker Alexa

Para você que escolheu o Smart Speaker Alexa, é bem simples:

1. Com o smart speaker ligado, diga “Alexa, abrir” e complete com o nome da história com a qual você deseja interagir:

Para embarcar na Caça ao Tesouro, diga “Alexa, iniciar Caça ao Tesouro”;

Para se aventurar em O Medalhão Perdido, diga “Alexa, iniciar Medalhão Perdido”;

Para se divertir no Universo de Aventuras, diga “Alexa, iniciar Universo de Aventuras”.

2. Após entrar em cada história, é só seguir as interações indicadas e deixar a mágica acontecer.

Aplicativo Amazon Alexa

E para a brincadeira acontecer através do Aplicativo Amazon Alexa, é só seguir as instruções abaixo:

1. Primeiro, baixe o aplicativo e já tenha em mãos o e-mail da sua conta na Amazon. Caso você ainda não tenha se cadastrado, você pode fazê-lo no próprio aplicativo;

2. Abra o aplicativo e habilite o microfone;

3. Depois, é só dizer “Alexa, iniciar” e completar com o nome da história com a qual você deseja interagir:

Para embarcar na Caça ao Tesouro, diga “Alexa, iniciar Caça ao Tesouro”;

Para se aventurar em O Medalhão Perdido, diga “Alexa, iniciar Medalhão Perdido”;

Para se divertir no Universo de Aventuras, diga “Alexa, iniciar Universo de Aventuras”.

4. Após entrar em cada história, é só seguir as interações indicadas e deixar a mágica acontecer.



Aprender um novo jeito de brincar é mais fácil do que você imaginava, né?