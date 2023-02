Aniversário do j-hope: veja 5 curiosidades sobre o membro do BTS

O artista reconhecido internacionalmente que segue fazendo história como integrante do grupo de K-pop e em carreira solo completa 29 anos com festa!



j-hope, integrante da banda BTS, ícones pop do século 21, completa 29 anos no dia 18 de fevereiro. E no Disney+ a comemoração será em grande estilo: acompanhando o artista no documentário j-hope IN THE BOX, já disponível no streaming.

Os fãs têm uma oportunidade inédita de ver os desafios criativos que ele enfrentou na preparação de seu álbum de estreia. Além de garantirem assentos na primeira fila para a apresentação de j-hope no Lollapalooza 2022, um dos maiores festivais de música do mundo.

Comemore com j-hope e veja, a seguir, algumas curiosidades sobre o artista que talvez você ainda não conheça.







5 curiosidades sobre j-hope





O local de nascimento de j-hope: O membro do BTS nasceu em Ilgok-dong, Gwangju, na Coréia do Sul. Seu nome verdadeiro é Jung Ho-seok.

A estreia no BTS: o talentoso dançarino estreou no BTS em 2013. Ou seja, ele é membro do grupo K-pop há dez anos.

A carreira solo de j-hope: a primeira apresentação solo de j-hope foi, justamente, no Lollapalooza que aconteceu em Chicago, em 2022. O rapper se tornou o primeiro músico coreano a encabeçar o palco principal deste festival.

j-hope colaborou com Becky G: em setembro de 2019, o cantor lançou a música “Chicken Noodle Soup”, que contou com a participação da cantora latina Becky G.

“Jack In The Box” representa a personalidade musical de j-hope: o álbum dá voz às aspirações do cantor de “sair da caixa” e continuar a crescer, além de representar a personalidade musical e visão dele como artista. O álbum é composto por dez canções.

Além do documentário j-hope Jack In The Box, os armys também podem curtir mais do artista em BTS: Permission To Dance On Stage - LA, atualmente disponível no Disney+.

A produção é um documentário que acompanha os shows ao vivo que a banda deu no estádio SoFi, em Los Angeles, no final de 2021.