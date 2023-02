Animação Encanto, da Disney, ganha 3 prêmios Grammy® 

A canção “We Don’t Talk About Bruno”, sucesso do longa do Disney+, levou uma das estatuetas. Confira um pouco mais sobre a premiação deste ano.

Mais de um ano se passou desde que a animação Encanto estreou no Disney+. A história da família Madrigal mostrou que continua fazendo sucesso ao ganhar o Grammy® Awards 2023. E a canção “We Don’t Talk About Bruno” (“Não Falamos do Bruno”) foi um dos destaques.

A cerimônia de entrega do Grammy® aconteceu no domingo, 5 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Califórnia, e reuniu grandes nomes da música mundial.

A animação Encanto, presente na competição, venceu em três categorias. Uma delas foi a de Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual para as composições instrumentais de Germaine Franco.

A produção ganhou, ainda, na categoria Melhor Trilha Sonora Compilada para Mídia Visual e Melhor Canção Escrita para Mídia Visual para “We Don’t Talk About Bruno”, composta por Lin-Manuel Miranda.







Encanto | "Não falamos do Bruno" | Clipe Oficial Legendado



Por que Encanto concorreu ao Grammy





Lançado em novembro de 2021 no Disney+, o filme Encanto rapidamente se tornou um fenômeno tanto por sua história quanto por suas canções.

A produção ganhou duas das três categorias em que concorreu ao Oscar® de 2022: Melhor Trilha Sonora e Melhor Filme de Animação. Com isso, alguns fãs ficaram sem entender a participação do longa animado no Grammy® deste ano.

Acontece que para concorrer ao Grammy® agora, em 2023, o filme tinha que ter sido lançado entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. Isso explica o porquê da premiação recente.





Assista a Encanto online no Disney+





Viaje para Encanto, uma pequena vila escondida entre as montanhas da Colômbia e conheça Mirabel. Ela nasceu em uma família na qual todos recebem um dom especial ainda crianças: o de levantar peso, o de curar com comida, o de controlar o clima, entre outros.







No entanto, inexplicavelmente, a própria Mirabel não ganhou um dom para chamar de seu. Com o tempo, ela entende que não é ter um dom o que faz dela uma pessoa especial – principalmente quando é a única que pode salvar a magia.

Encanto é dirigido por Byron Howard (dos sucessos Enrolados e Bolt: Supercão). Já o roteiro é assinado por Jared Bush, criador das tramas de Zootopia e Moana.

Encanto está disponível online, exclusivamente no Disney+. Aproveite e assista também o especial Encanto no Hollywood Bowl, uma performance ao vivo das canções do longa com o elenco original da produção.