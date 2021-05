Agnes Nunes é a voz brasileira de "Começou", single original da campanha Disney Princesa - É Hora de Celebrar

O single tocou pela primeira vez com exclusividade no dia 20 de maio na Rádio Disney Brasil. Hoje, 21, a música ficou disponível nas plataformas digitais e terá a estreia do videoclipe musical às 20h.

Para comemorar a nova campanha da Disney inspirada nas Princesas É hora de Celebrar – Coragem e Gentileza, o single “Começou” estreou exclusivamente no dia 20 de maio durante a programação da Rádio Disney Brasil e, hoje, ficou disponível em diferentes plataformas digitais. A música temática da campanha vem acompanhada de um videoclipe que estreará às 20h de hoje, 21, simultaneamente no canal oficial do YouTube DisneyMusicBR Vevo, nas contas oficiais da Disney Princesa Brasil no Instagram e Facebook além dos canais Disney Channel e Disney Junior.

A música original foi adicionada à playlist oficial de Disney Princesa Brasil, que conta com mais de 45 músicas sobre as Princesas, desde os clássicos até os últimos lançamentos, como Aladdin, Frozen 2 e Mulan. A canção inédita traz em sua letra temas como o protagonismo das princesas Disney, fazendo referência a frases de filmes clássicos. “Começou” dá voz a jovens e adultos, reforçando que força, coragem e tudo o que precisamos para ser felizes está dentro de nós mesmos. “Eu fiquei muito feliz e muito honrada com esse convite da Disney. Estou muito ansiosa para que outras meninas e meninos se sintam representados por essa música”, conta a Agnes.

A nova campanha global da franquia Disney Princesa, É Hora de Celebrar, tem como objetivo celebrar mulheres de todas as idades ao redor do mundo e incentivá-las a viver com coragem, empatia e gentileza, sendo elas mesmas; fazer coisas boas ao próximo e cuidar das pessoas que amam e do planeta em que vivemos.



Além da música e do videoclipe inéditos, Agnes também deu uma entrevista exclusiva para Giovanna Ewbank – embaixadora de Disney Princesa no Brasil. A cantora contou um pouco mais de sua experiência ao gravar “Começou” e participou de uma dinâmica divertida com Giovanna. A entrevista vai ao ar em 25 de maio no canal oficial da Gioh no Youtube.



Agnes Nunes nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas cresceu na casa da avó, no interior da Paraíba. Com 12 anos, ganhou de sua mãe um teclado, que abriu um novo mundo de música e poesia para ela. Aos 14 anos criou um Instagram e postou o seu primeiro vídeo cantando. Dois anos depois abriu uma conta no YouTube e postou o cover de “4 da Manhã”, do grupo UM44K, que atualmente soma mais de meio milhão de visualizações na plataforma. Hoje, com 18 anos, conta com mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram, mais de 200 milhões de streamings nas plataformas de música, além de milhares de fãs que se inspiram e admiram sua história. A cantora já participou de canções com grandes nomes da música popular brasileira, como: Chico César, Elba Ramalho, Elza Soares, Seu Jorge, entre outros.

É hora de Celebrar – Coragem e Gentileza é a nova e inspiradora campanha global da The Walt Disney Company que, ao longo do ano e por meio de diferentes iniciativas, convida o público da América Latina a se conectar com as histórias das Princesas Disney, celebrando valores como bondade e coragem, bem como a atitude e resiliência que as caracterizam.

Para mais informações, basta acompanhar as redes sociais da Disney: Instagram, YouTube, Facebook e a hashtag #ÉHoraDeCelebrar