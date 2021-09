A magia espera por você com a Disney Cruise Line

É hora de descobrir a magia da Disney no mar!



Pronto para voltar a navegar com a Disney Cruise Line? Chegou a hora de curtir a magia, criar novas lembranças e viajar o mundo pelo mar. A Disney Cruise Line, uma líder na indústria de cruzeiros para toda a família está de volta. Oferecendo diversão inesquecível para todos, além de novas melhorias para você navegar com confiança.



Já no mês de agosto, o navio Disney Dream deu início ao tão esperado retorno aos cruzeiros dos Estados Unidos, com viagens tropicais para as Bahamas saindo de Porto Canaveral, na Flórida. E a partir de outubro, todos os quatro navios da frota da Disney Cruise Line estarão de volta ao mar. Como sempre, os cruzeiros da Disney estão cheios de magia, praias tropicais banhadas pelo sol e um entretenimento encantador.

A bordo dos cruzeiros da Disney, todos estão prontos para recebê-lo com toda a atenção que você espera da Disney. Sinta a tranquilidade de planejar e reservar seu cruzeiro com novas medidas de saúde e segurança.

Mas essas não são todas as novidades, no verão de 2022 chega o Disney Wish, o quinto navio da frota da Disney Cruise Line. No Disney Wish, as famílias descobrirão um novo mundo fascinante criado apenas para elas: uma celebração do rico legado de histórias encantadoras da Disney que dão vida aos mundos fantásticos e aos amados personagens no coração das aventuras da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars como nunca. As famílias embarcarão em uma aventura repleta de alegria com Mickey Mouse e Minnie Mouse a bordo da primeira atração da Disney no mar; desfrutarão de uma celebração real durante uma experiência gastronômica teatral com os amigos de Frozen; se juntarão aos Vingadores em uma aventura culinária cinematográfica da Marvel; e viajarão à uma galáxia muito distante na primeira experiência estilo Star Wars a bordo de um navio da Disney. Você não pode perder!

Visite DisneyCruiseBrasil.com para obter as informações mais recentes, incluindo atualizações de experiência e detalhes sobre nossa abordagem em vários níveis para a saúde e a segurança.



A magia te espera a bordo!