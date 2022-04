A Magia de Aruna: nova produção original brasileira do Disney+ começa a ser gravada

Grande elenco se reúne em nova produção nacional repleta de magia e exclusiva do Disney+.







O Disney+ acaba de anunciar o início das gravações de sua mais nova série brasileira. A Magia de Aruna tem o selo de Produções Originais Disney+ e é exclusiva da plataforma.

Gravada no Rio de Janeiro, A Magia de Aruna traz grandes nomes no elenco. A atriz e cantora Cleo interpreta o papel de Cloe; já Erika Januza é Latifa, enquanto Gio Ewbank surge como Juno. Além delas, há ainda Suzana Pires – no papel de Bruma –, e Jamilly Mariano como Mima, entre muitos outros.





Qual é a história de A Magia de Aruna





A série mostra um mundo que está atravessando uma crise solar. Nele, um cinzento Rio de Janeiro é o lugar onde vive a jovem Mima. Ela é uma adolescente que faz de tudo para esconder seu estranho poder de hiper empatia enquanto a magia parece algo cada vez mais distante.

Porém, ao participar de uma importante competição, Mima acaba enfrentando um desafio que a faz perder o controle desse misterioso dom. Ao se afastar de seus companheiros de equipe, a jovem revela um feitiço realizado há 300 anos. E, com isso, acordará três Bruxas Guardiãs.





Quando estreia A Magia de Aruna





A Magia de Aruna é dirigida por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Tem realização de Formata Produções e Conteúdo e Non Stop. A produção tem previsão de estreia para 2023, somente no Disney+.