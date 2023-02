4 séries de ficção-científica para quem gostou de Mila no Multiverso

Se você gostou de Mila no Multiverso, não pode perder essas outras séries disponíveis no Disney+.

Primeiraproduzida pelo Disney+ Mila no Multiverso é um prato cheio para os fãs de uma boa aventura adolescente com viagens entre

Na história, a atrizvive, uma jovem que, no dia do seu aniversário de 16 anos, descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos – e usa o objeto para tentar localizar sua mãe Malu Mader ), uma

só não imaginava o risco que essa jornada traria: ela descobre que o sumiço da sua mãe tem relação com umchamadoe logo a própria adolescente vê sua vida em perigo.

Quem já assistiu e gostou de Mila no Multiverso , pode aproveitar para maratonar essas outrasque estão disponíveis para curtir





Da Terra Para o Ned



Já imaginou umapresentado por? Essa é a ideia da série Da Terra Para o Ned (2020).

Misturando ficção-científica com realidade, a série é protagonizada pelo extraterrestre Comandante Ned (Paul Rugg) e o Tenente Cornelius (Michael Ooesterom). Os dois desistiram de uma invasão à Terra depois de se apaixonarem pela cultura dos humanos. Eles tiveram, então, a ideia de fazer um talk show com personalidades reais do nosso planeta.





O resultado:divertidíssimos que você não pode perder!



Just Beyond

Just Beyond (2021) é uma série antológica em que osprecisam enfrentar perigos inimagináveis, como, alienígenas, bruxas e fantasmas. oito episódios e cada um traz uma história diferente. Além de ficção-científica e mistério, a série também levanta questões muito pertinentes e reais da bullying, pressão dos colegas e ansiedade.



Sãoe cada um traz uma história diferente. Além de, a série também levanta questões muito pertinentes e reais da adolescência , como Uma curiosidade: Just Beyond é inspirado na obra do escritor norte-americano R.L. Stine, considerado o Stephen King da literatura infantil e juvenil.









Lab Rats

Em quatro temporadas, Lab Rats (2012 - 2015),) é um garoto que faz uma descoberta inacreditável na própria casa em que vive com a mãe,), e com o padrasto, o inventor). Escondidos em um laboratório subterrâneo dentro da residência, estão três adolescentes super-humanos frutos de um experimento científico.



A partir daí, Leo começa a conviver com os seus “irmãos biônicos” e tenta ajudá-los a se encaixarem na sociedade. Uma série muito divertida que também aborda o conceito de viagem no tempo.









Gabby Duran: Babá de Aliens



) é a protagonista da série Gabby Duran: Babá de Aliens (2019 - 2021) e sempre sentiu como se estivesse vivendo à margem da sua mãe bem-sucedida,), e da irmã mais nova,), por não conseguir se destacar em nada.

Ela encontra a oportunidade perfeita para mostrar o seu valor ao conseguir um novo emprego:que estão escondidas na Terra.

Gabby logo descobre que o trabalho será mais difícil do que pensou, já que os pequenos alienígenas são rebeldes e indisciplinados. No entanto, ela está disposta a provar que é a melhor babá da galáxia ao longo de duas temporadas.