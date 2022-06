4 filmes com Miles Teller para assistir no Disney+ e Star+

Confira as emocionantes produções com o ator que você pode aproveitar com o Combo+!

Seja como super-herói, seja como um esforçado baterista de jazz, o ator Miles Teller é sinônimo de ótimas atuações. O norte-americano de 37 anos já foi indicado por seu trabalho como ator em várias premiações, dentre elas o BAFTA e o Teen Choice Awards, além de ter ganho destaque no Sundance Film Festival.

Os fãs de Teller — ou aqueles que querem conhecer o seu trabalho — podem assistir a excelentes produções protagonizadas por ele tanto no Disney+ quanto no Star+. Confira a seguir:





Miles Teller no Disney+





Quarteto Fantástico (2015): Neste filme, Miles Teller é Reed Richards, um jovem extremamente inteligente. Ao lado de um grupo de adolescentes igualmente geniais, ele é enviado para uma missão especial em outra dimensão. Porém, as coisas não saem como o previsto e um dos jovens desaparece, enquanto Reed e os demais retornam à terra com alterações corporais e poderes incomuns.



O jovem desaparecido retorna, quatro anos depois, como um vilão megalomaníaco, fazendo com que os integrantes da missão deixem de lado suas diferenças para detê-lo. Forma, assim, o Quarteto Fantástico. Além de Teller, o filme ainda conta com Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell.





Miles Teller no Star+







Sangue pela Glória (2016): Conheça a história real de Vinny Pazienza ( Miles Teller ), um boxeador de uma pequena cidade que chegou ao estrelato depois de vencer duas lutas pelo título mundial . Porém, ele sofre um acidente de carro que atinge seriamente sua coluna. Diante disso, é informado que talvez nunca mais volte a andar novamente, muito menos lutar.



Contra todas as probabilidades e ordens do médico, Kevin Rooney ( Aaron Eckhart ), um famoso treinador concorda em ajudar Vinny a retornar aos ringues apenas um ano após o acidente – tudo isso para aquela que pode ser a última luta de sua vida.





Whiplash - Em busca da Perfeição (2014): Neste premiadíssimo filme ganhador de três Oscar® , Miles Teller é Andrew Neyman , um jovem e ambicioso baterista de jazz . Um dia, ele é descoberto por Terence Fletcher ( J.K. Simmons ), um professor conhecido por seu talento e por cobrar mais do que a perfeição de seus alunos, e que acaba tomando Andrew como aprendiz .



A ambição de Andrew pela perfeição se transforma em obsessão à medida que seu professor implacável continua a empurrá-lo para o limite de sua capacidade e sanidade.





O Maravilhoso Agora (2013): Neste sensível drama ganhador do Prêmio do Juri Especial do Sundance Film Festival de 2013, o público acompanha a história de Sutter (Miles Teller), um jovem que não tem planos para o futuro e vive somente no agora. Alcoolista em ascensão, ele nunca está longe de seu copo de uísque. Mas após ser largado pela namorada, ele acorda, bêbado, ao lado de Aimee Finicky (Shailene Woodley).



Ao contrário de Sutter, Aimee sonha com um futuro melhor. E mesmo com perspectivas tão diferentes sobre a vida, os dois de alguma forma se atraem.





