10 curiosidades sobre o filme Marley e Eu

A história, protagonizada por Jennifer Aniston e Owen Wilson, é baseada em fatos reais. Saiba mais sobre o filme disponível no Disney+.

Marley e Eu, o filme icônico estrelado por Jennifer Aniston e Owen Wilson, pode ser visto a qualquer momento no Disney+. Mas antes de se emocionar com esta história, veja 10 curiosidades sobre o simpático labrador e longa-metragem, lançado em 2008.

1)Não havia “um único” Marley no set

Foi preciso 22 cachorros diferentes para interpretar o papel de Marley. Além disso, a equipe de produção contou com adestradores, que colaboraram em determinadas cenas nas quais os atores não tinham como atuar.

2)Do livro ao filme

O jornalista John Grogan, autor do livro "Marley e Eu" (2005) que inspirou o filme, faz uma participação especial no filme. Ele aparece como o dono do Cocker Spaniel na aula de treinamento de cães.

3)As filmagens de Marley e Eu se tornaram um assunto de família

O ator Owen Wilson é quem interpreta John Grogan no longa. O curioso é que os pais de seu personagem no filme foram vividos pelos seus verdadeiros pais.

Uma das maiores dificuldades de sua mãe, inclusive, foi não confundir o nome do ator durante as gravações.

4)As “destruições” eram ensaiadas

A fim de que nenhum animal engasgasse ou tivesse a saúde afetada, nas cenas em que Marley mastiga os objetos da casa, dois cachorros, um filhote e outro adulto, foram especialmente treinados para mastigar objetos – mas sem engolir nada.

Os tratadores também ensinaram os animais a “pegarem” os objetos deixados pelo cenário.

5)Comida de bêbê foi usada para atrair os cães

Além de treinar os cães a pegar objetos, os treinadores utilizaram comida de bebê para atraí-los nas cenas em que eles precisavam lamber algo ou alguém.

Toda comida utilizada para atrair os cães era segura para o consumo animal, incluindo o “vômito” do cachorro, que era apenas ração misturada com água.

6)Os passeios eram supervisionados em Marley e Eu

Todas as cenas em que Marley estava em um carro tinham um treinador escondido no banco de trás. Os comandos dele serviram para indicar ao cão quando ele devia sentar, ficar de pé ou realizar determinado movimento.

7)Todas as quedas eram coreografadas

Ao longo de todo o filme, há vários momentos em que Marley pula nas pessoas e as derruba. Pois bem, todas essas cenas eram devidamente coreografadas.

O cão era treinado e atendia ao comando para parecer estar pulando em alguém. E o ator, por sua vez, havia ensaiado a forma de cair com o cão.

Apenas a cena em que Marley pula em cima das crianças foi feita de forma diferente. Cachorro e crianças não contracenaram juntos, e os efeitos visuais montaram a cena dele derrubando o menino.

8)Os cuidados nas cenas da clínica veterinária

Por exigir mais do cachorro, os adestradores optaram por utilizar um animal mais experiente para as cenas em que Marley é levado para uma clínica veterinária.

Para a sequência em que ele aparece com remédio intravenoso, nenhum tipo de agulha, seringa ou mesmo medicação foi utilizada. A bolsa foi presa na pata do animal com uma gaze e o líquido escorria diretamente para o chão.

Por fim, a cena em que Marley fecha os olhos foi criada utilizando efeitos de computação gráfica.

9)Mesma localização para lugares diferentes

Achou que os escritórios dos jornais "Sun-Sentinel" e do "Philadelphia Inquirer" eram diferentes? De fato, eles eram, mas tudo foi graças à magia da cenografia.

Acontece que as cenas de ambos os lugares foram gravadas exatamente no mesmo local.

10)As cenas de dor em Marley e Eu

Essa é a hora que muita gente, só de lembrar, já pega o lencinho: a cena em que Marley está debaixo da árvore.

Nesta sequência, o cão estava com uma prótese na barriga, assim, parecia que estava inchado. A chuva foi criada com uma máquina, e apenas respingou de leve no cachorro, que estava abrigado sob a copa da árvore.

Já os gemidos de dor do animal foram totalmente fruto dos efeitos sonoros.

Assista à Marley e Eu no Disney+

Ria e se emocione com a história de amor entre um jornalista e seu cachorro no longa Marley e Eu, disponível no Disney+.