Lei Geral de Proteção de Dados

Este aviso de privacidade deve ser lido em conjunto com nossa Política de Privacidade.











Como utilizamos seus dados pessoais e seus direitos:

Quando você visita, faz compras ou se registra na Disney online ou usa qualquer produto, serviço ou aplicativo móvel online da Disney, seus dados pessoais são controlados pelo The Walt Disney Company (Argentina) S.A. Tucumán 1, Piso 4º (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Seus dados pessoais são utilizados principalmente para fornecer os produtos e serviços da Disney solicitados. Eles também podem ser utilizados para cumprir obrigações legais às quais estamos sujeitos ou para cumprir nossos interesses legítimos, como personalizar sua experiência, desenvolver e melhorar nossos serviços ou detectar atividades ilegais. A Disney também pode processar dados pessoais para fins de conformidade com as leis e regulamentos locais aplicáveis no território onde nossos produtos e serviços são oferecidos. Com seu consentimento prévio ou sempre que houver um interesse legítimo, eles também poderão ser utilizados para lhe enviar ofertas e promoções.



Você tem vários direitos definidos na legislação brasileira de proteção de dados, incluindo, entre outros, o direito de confirmar a existência de processamento dos seus dados pessoais, solicitar acesso para alterar ou remover seus dados pessoais ou alterar suas preferências de marketing (incluindo revogar seu consentimento a qualquer momento) - consulte nossa Política de Privacidade para saber mais sobre como gerenciar suas preferências de marketing ou excluir sua conta.

Para obter mais informações sobre as práticas de coleta e uso de dados da Disney, leia a Política de Privacidade da Disney.

Informações de contato do Escritório de Proteção de Dados

The Walt Disney Company (Argentina) S.A. Tucumán 1, Piso 4º (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Nosso Encarregado de Proteção de Dados pode ser contatado pelo e-mail: Latam.privacidade@disney.com

Processo para fazer uma solicitação

Para fazer uma solicitação, visite LGPD.disney.com. Antes de concluir sua solicitação, talvez seja necessário verificar sua identidade ou a identidade de seu representante autorizado. Nós enviaremos um link para verificar seu endereço de e-mail e podemos solicitar documentação ou informações adicionais apenas com o objetivo de verificar sua identidade.