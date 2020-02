UMA DOBRA NO TEMPO

Da diretora visionária Ava DuVernay chega “Uma Dobra no Tempo”, da Disney, uma aventura épica baseada no clássico eterno de Madeleine L’Engle que transporta o público através de dimensões de tempo e espaço, examinando a natureza da escuridão e da luz, e em última instância, o triunfo do amor. Por meio da jornada transformadora de uma garota liderada por três guias celestiais, descobrimos que a força vem de abraçar a individualidade de cada um e que a melhor maneira de vencer o medo é viajar através da luz da própria pessoa.