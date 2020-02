O Chamado da Floresta

Adaptação do clássico literário norte-americano “O Chamado de Floresta” (The Call Of The Wild, Jack London, 1903); a 20th Century Fox traz para o cinema a história de Buck, um cão de grande coração cuja feliz vida doméstica é virada de cabeça para baixo quando, subitamente, é tirado de sua casa na Califórnia e levado para o exótico e selvagem rio Yukon, no Alasca, durante a corrida do ouro em 1890. Como novato na equipe de cães puxadores de trenós - se tornando mais tarde o líder da matilha - Buck vive a aventura de sua vida, encontrando seu verdadeiro lugar no mundo e se tornando seu próprio mestre.