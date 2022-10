Mundo Estranho

“Mundo Estranho”, uma aventura original e repleta de ação da Walt Disney Animation Studios, apresenta uma lendária família de exploradores, os Clades, enquanto eles tentam navegar por uma terra inexplorada e traiçoeira ao lado de uma equipe heterogênea, incluindo uma bolha travessa, um cachorro de três patas e uma enorme quantidade de criaturas famintas. O elenco de dubladores inclui Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, um pai de família em uma missão imprevisível; Dennis Quaid como o pai explorador de Searcher, Jaeger; Jaboukie Young-White como o filho de 16 anos de Searcher, Ethan, que anseia por aventura; Gabrielle Union como Meridian Clade, uma piloto talentosa e parceira de Searcher em tudo; e Lucy Liu como Callisto Mal, a líder destemida de Avalonia que lidera a exploração ao mundo estranho. Dirigido por Don Hall (vencedor do Oscar® “Operação Big Hero”, “Raya e o Último Dragão”), com a codireção e o roteiro de Qui Nguyen (coroteirista de “Raya e o Último Dragão”), e produzido por Roy Conli ( vencedor do Oscar® “Operação Big Hero”, “Enrolados”).