Entre a bordo da Millennium Falcon e parta para uma galáxia distante em "HAN SOLO: UMA HISTÓRIA DE STAR WARS", uma nova aventura com o vigarista mais popular da galáxia. Depois de uma série de aventuras perigosas no submundo do crime, Han Solo faz amizade com o co-piloto Chewbacca e conhece o jogador com má reputação Lando Calrissian, numa jornada que irá definir o caminho de um dos heróis mais improváveis da saga Star Wars.