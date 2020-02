Um reencontro inesquecível

Na emocionante aventura live action “Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível”, da Disney, o garotinho que embarcou em inúmeras aventuras no Bosque dos Cem Acres com seu bando de adoráveis e animados bichinhos de pelúcia, cresceu e perdeu o rumo. Agora cabe aos seus amigos de infância se aventurar em nosso mundo e ajudar Christopher Robin a se recordar do garoto amável e brincalhão que ainda existe em seu interior.