A atriz Hilary Duff marcou uma geração com seus trabalhos no canal Disney. Quem cresceu durante os anos 2000 com certeza acompanhou a história da jovem Lizzie McGuire e seu sonho de se tornar uma estrela.

O tempo passou e Hilary cresceu. Agora, mais madura, ela está de volta em uma série exclusiva do Star+. Então, se você é fã da loirinha, veja abaixo todas as histórias com a participação dela tanto no Disney+ quanto no Star+, que você pode ver - ou rever - com o Combo+!

Hilary Duff no Disney+





Lizzie McGuire : Nesta série, você acompanha Hilary Duff no papel principal como a jovem e fofa Lizzie . Ela é uma garota que tem sonhos, amigos e dúvidas, como qualquer outra adolescente . Então que tal conhecer mais de Lizzie McGuire e ver tudo o que acontece enquanto ela tenta sobreviver ao Ensino Fundamental?







Lizzie Mcguire - Um Sonho de Popstar : Lizzie cresceu e agora vai comemorar sua formatura juntamente com os amigos em uma divertida viagem para a Itália . Mas ela nem imagina a confusão em que vai se meter ao ser confundida com Isabella , uma verdadeira diva do pop italiano!







Doze é Demais : Nesta comédia clássica, Hilary Duff é Lorrane Baker , uma dos doze filhos de Tom e Kate Baker (casal vivido por Steve Martin e Bonnie Hunt ). Enquanto a mãe está em turnê para divulgar o novo livro, o pai faz de tudo para manter a família em ordem – o que inclui ficar de olho nas aventuras de Lorrane.







Doze é Demais 2: A família Baker está de volta e Hilary Duff também! Agora é Tom Baker quem está em uma nova e desafiante carreira, precisando se mudar para a cidade grande. E claro que todos vão juntos! Mas o pai acaba ficando sem tempo para a família e é aí que a confusão começa novamente.





Hilary Duff no Star+





How I Met Your Father: A série chegou com exclusividade ao Star+ este ano e é inspirada em outro grande sucesso: How I Met Your Mother. Na trama, Hilary é Sophie, uma jovem que está em busca do amor em Nova York. Mas enquanto ela não encontra essa paixão, viverá momentos divertidos com seu grupo de amigos tendo, como ponto de encontro, um bar na cidade onde todos se reúnem

Raising Hope : A atriz fez uma participação especial na série em 2015. Durante o episódio 20 da terceira temporada, intitulado “ A Antiga Garota '', ela viveu Rachel , uma amiga de infância de Jimmy ( Lucas Neff ).



