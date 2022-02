Era de Gelo – As Aventuras de Buck: tudo que você precisa saber antes de assistir

Convidamos você a conhecer as principais características deste curioso personagem da nova sequência do clássico da Disney.





Após 5 anos de uma longa espera, o sexto filme da franquia Era do Gelo estreou no Disney+ no fim de janeiro. Trata-se de Era do Gelo: As Aventuras de Buck – e você vai descobrir aqui tudo que precisa para acompanhar essa novidade.



Muitas aventuras depois, a manada mais amada do cinema está imersa em um novo desafio no qual Buck é o personagem principal e promete protagonizar a história mais louca da Disney.

Que tipo de animal é Buck, da Era do Gelo?

O personagem fundamental do novo filme é uma doninha, cujas principais características são sua selvageria e desejo de aventura. É por isso que os irmãos Crash e Eddie o escolhem como companhia nesta emocionante história.

Qual foi a primeira aparição de Buck em Era do Gelo?

A primeira aparição de Buck foi na terceira parte de Era do Gelo, filme que chegou às telas em 2009. A doninha vivia com dinossauros no subsolo e teve uma rixa com um deles, um valentão chamado Rudy. Na briga, Buck acabou perdendo um olho e, por conta disso, o personagem usa colado ao rosto um tapa-olho em formato de folha.

Quem faz a voz de Buck em Era do Gelo?

Enquanto a voz de Manny é feita por Diogo Vilela, a de Sid fica a cargo de Tadeu Mello, e a de Diego com Márcio Garcia. Já Buck, o personagem principal, ganhou a voz do ator e dublador profissional Alexandre Moreno.

Quais são todos os filmes da Era do Gelo?

A franquia de filmes Era do Gelo encanta com seus filmes já há 10 anos. Primeiro veio Era do Gelo (2002), depois Era do Gelo 2: O Degelo (2006). Na sequência surgiram Era do Gelo 3: Despertar dos Dinossauros, Era do Gelo 4: Deriva Continental (2012) e, mais tarde, Era do Gelo: O Grande Cataclisma (2016). Agora Era do Gelo: As Aventuras de Buck (2022) completa a lista.