Sobre Disney+

Você pode baixar o aplicativo ou assistir pelo navegador de internet. Crie a sua conta e aproveite o conteúdo em diferentes dispositivos, incluindo consoles de vídeo games, reprodutores de mídia streaming e TVs Smart para uma exibição épica em tela grande.

Desfrute a reprodução sem anúncios com até quatro transmissões simultâneas em UHD 4K e HD 1080p/Dolby Vision em conteúdos selecionados e em dispositivos compatíveis. Você pode mergulhar fundo na saga Star Wars na sala de estar e cantar “Livre Estou” com a Elsa de Frozen na cozinha ao mesmo tempo. Isso sem contar os downloads ilimitados, as recomendações pessoais e a capacidade de criar até sete perfis diferentes. No Disney+, os pais têm a opção de configurar Perfis Infantis com conteúdo adequado para crianças menores de 7 anos.