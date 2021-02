Os Eleitos

A incrível história dos primórdios do programa espacial dos EUA, baseada no icônico best-seller de Tom Wolfe. No auge da Guerra Fria, a recém-criada NASA seleciona sete dos melhores pilotos de teste militares para se tornarem astronautas. Competindo para serem os primeiros no espaço, esses homens alcançam o extraordinário, inspirando o mundo a se voltar para um novo horizonte de ambição e esperança.