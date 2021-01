Artemis Fowl

Artemis Fowl, da Disney, baseado no amado livro de Eoin Colfer, é uma aventura fantástica e fascinante que segue a jornada do jovem gênio de 12 anos, Artemis Fowl, descendente de uma longa linhagem de mentes criminosas, na sua busca pelo seu pai que desapareceu misteriosamente. Com a ajuda de seu leal protetor Butler, Artemis decide encontrá-lo e, ao fazer isso, descobre uma civilização subterrânea antiga - o mundo incrivelmente avançado das fadas. Deduzindo que o desaparecimento de seu pai está de alguma forma ligado ao mundo secreto e recluso das fadas, o astuto Artemis inventa um plano perigoso - tão perigoso que ele acaba se encontrando em uma guerra de inteligência com as fadas onipotentes.