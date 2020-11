A plataforma chega com uma oferta especial em 10 países da América Latina.

Disney+, o serviço de streaming da The Walt Disney Company, chegará ao Brasil e América Latina no dia 17 de novembro. Estarão disponíveis filmes, séries e programas favoritos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais, como e quando quiser.

A partir de hoje, o público do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai podem assinar o Disney+ com um preço especial.

Os assinantes poderão assistir Disney+ em diversos dispositivos móveis e TVs conectadas à Internet, incluindo: consoles de videogames, reprodutores de mídia de streaming e TVs inteligentes.









Os assinantes poderão aproveitar o conteúdo de alta qualidade sem interrupções comerciais em até 4 dispositivos simultâneamente, downloads ilimitados em até 10 dispositivos, recomendações personalizadas e a capacidade de configurar 7 perfis diferentes, incluindo a opção para os pais criarem perfis para seus filhos e filhas com uma interface fácil de usar, projetada especificamente para meninos e meninas acessarem conteúdo apropriado para suas idades.

Disney+ é o serviço de streaming por assinatura para filmes, séries e outros conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais. Como parte do segmento de Distribuição de Mídia e Entretenimento da Disney, Disney+ estará disponível a partir de 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à Internet e oferece programação para todos os públicos sem intervalos comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e ação ao vivo e curtas originais. Disney+ fornecerá acesso sem precedentes à incrível biblioteca de entretenimento de cinema e televisão da Disney, é também a plataforma de streaming para exibição exclusiva dos últimos lançamentos de filmes do The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para mais informações sobre o serviço.