Walt Disney World Resort celebra Mês da História Negra com exposição inspirada em Soul e outras novidades

A partir de fevereiro – Mês da História Negra nos Estados Unidos – o Walt Disney World Resort apresentará ao público novas experiências que homenageiam a cultura e herança negra por meio de música, comida, arte e muito mais. As novidades começam este mês no Lugar Mais Mágico da Terra, e se estendem por tempo indeterminado no EPCOT e na Disney Springs. Confira:

‘The Soul of Jazz: An American Adventure’ no EPCOT.

“The Soul of Jazz: An American Adventure” será lançado em 1º de fevereiro de 2021 e continuará após o final do mês no The American Adventure, dentro do EPCOT.

Apresentando Joe Gardner de “Soul” (filme da Disney e da Pixar), a nova exposição mostra artefatos históricos de músicos de jazz famosos e convida os visitantes para uma turnê musical pelos Estados Unidos. Nesta aventura, será possível aprender mais sobre este gênero musical colorido, inspirador e em constante evolução.

‘Celebrate Soulfully at Disney Springs’

Também a partir de fevereiro, o “Celebrate Soulfully at Disney Springs” reúne diversas ofertas inéditas no distrito de compras, restaurantes e entretenimento do Walt Disney World. Com performances inspiradas no jazz, novas exibições de arte, menus de comidas especiais e outras novidades, todos poderão aproveitar muito toda a celebração.

Haverá quatro novas obras de arte inspiradas em “Soul” criadas por artistas negros emergentes: Bee Harris, Bianca Pastel, Arrington Porter e Cory Van Lew. Originalmente desenvolvido em colaboração com a Disney e a Pixar como parte de uma coleção da “HUE Unlimited'' de arte vestível, as obras refletem a interpretação de cada artista sobre o filme.

Três noites por semana - Segundas de Motown, Jazz de Quintas e Domingos de Smooth - os músicos se apresentarão no Disney Springs em apresentações que certamente vão tocar a alma de todos. Além disso, alguns restaurantes apresentarão itens especiais no menu, incluindo a Patisserie da Amorette, que oferece iguarias inspiradas em "Soul" e na "Princesa e o Sapo" do Walt Disney Animation Studio.

Também na Disney Springs, vários locais de varejo colocarão em destaque produtos de designers, artistas e visionários negros.

‘Filmes Sob as Estrelas’ nos Resorts Disney

Como parte do programa "Filmes sob as Estrelas", alguns hotéis do Disney Resort exibirão filmes que celebram a cultura negra, como "A Princesa e o Sapo", durante todo o mês de fevereiro. As exibições de filmes estão disponíveis para os hóspedes dos hotéis Disney Resort, oferecendo um entretenimento noturno para que toda a família possa relaxar em um ambiente sereno ao ar livre.

Esta é apenas uma amostra das novidades que a Walt Disney World trará em fevereiro em comemoração ao Mês da História Negra, há mais novidades por vir. Para ficar por dentro de todas as informações, clique aqui

Sobre “Soul”, da Disney e da Pixar

O que exatamente o faz ser… VOCÊ? O novo longa-metragem da Pixar Animation Studios, “Soul”, apresenta Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) - um professor de banda do ensino fundamental que tem a chance de tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para o Pré Vida - um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Determinado a retornar à sua vida, Joe se junta a uma alma precoce, a 22 (voz de Tina Fey), que nunca entendeu bem qual era o apelo da experiência humana. Enquanto Joe tenta desesperadamente mostrar a 22 o que é ótimo em estar vivo, ele pode acabar descobrindo as respostas para algumas das perguntas mais importantes sobre nossa existência.

Dirigido pelo vencedor do Oscar® Pete Docter ("Divertida Mente", “Up - Altas Aventuras”), co-dirigido por Kemp Powers (“Uma Noite em Miamii”) e produzido pela indicada ao Oscar Dana Murray, p.g.a. (“Lou”, curta-metragem da Pixar), é possível assistir Soul na Disney +.