Personalize sua próxima videochamada com fundos da Pixar!

Você já pensou em mergulhar em um filme da Pixar? Bem, agora você pode! Com o aumento das videochamadas e reuniões, a Pixar Animation Studios quis compartilhar um pouco de diversão para animar seu próximo bate-papo. Agora, você pode escolher uma tela de fundo do seu filme favorito da Pixar e garantir que sua próxima chamada em vídeo o leve ao infinito e além!



Aqui estão algumas instruções para aprender como salvar os fundos!

Como baixar fundos via celular:

1. Encontre uma imagem que você gostaria de baixar.

2. Use o dedo para segurar a imagem.

3. Selecione adicionar fotos.

Como baixar o plano de fundo via desktop:

1. Encontre uma imagem que você gostaria de baixar.

2. Clique com o botão direito na imagem.

3. Selecione Salvar Imagem.

Agora, para os fundos!

É o momento perfeito para trazer os elementos dos universos de Pixar para você! Das paredes icônicas do quarto de Andy em Toy Story até a supermansão de Os Incríveis 2, há definitivamente uma variedade aqui. Você pode relaxar na casa que Carl e Ellie construíram juntos, ou explorar o seu lado chef na cozinha de Ratatouille.









Se for um amante da natureza, você pode ser Valente e encarar a floresta de DunBroch, ver paisagem deslumbrante do O Bom Dinossauro, apenas nadar no recife de Procurando Nemo ou compartilhar o cenário de Vida de Inseto com toda a sua colônia!













Nunca será só mais um dia de trabalho, especialmente quando você apresentar para os seus colegas os corredores assustadores de Monstros S.A. ou uma pista de corrida de Carros 3. Ka-chow!





Nenhum lugar está muito longe de alcançar. Esses cenários podem levá-lo desde os lugares mais internos de Divertida Mente, até os confins do espaço a bordo do Axiom, em WALL•E, e até a Terra dos Mortos, de Viva - A Vida é Uma Festa!









Do quarto de Andy até o seu, aproveite uma dose diária extra de magia da Pixar!

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos