Vamos! Vamos! Vamos! Dar uma volta na Slinky Dog Dash no Disney's Hollywood Studios

Aproveite um pouco de ar fresco e passeie pelo quintal do Andy na Slinky Dog Dash no Disney’s Hollywood Studios na Flórida. Essa atração que se espicha, trouxe muitos #DisneyMomentosMagicos para as famílias que visitam a Toy Story Land no Walt Disney World Resort, então estamos animados em convidá-lo para um passeio virtual nela hoje.

O Andy construiu essa montanha-russa no quintal e depois colocou o amado Slinky Dog para diversão extra. Como um “brinquedo honorário”, você se senta dentro das argolas do Slinky e circula pela Toy Story Land na primeira montanha-russa do gênero na história da Disney.

Neste vídeo superespecial “Embarque & Aprenda”, você vai descobrir algumas curiosidades sobre a montanha-russa e a área Toy Story Land. Será que você consegue dizer onde está a Caixa original do Rex e a famosa bola da Pixar? Quantos brinquedos você vê enquanto passeia pelo quintal? E você consegue adivinhar qual o tamanho real da pegada do Andy?

Veja isso e muito mais na Slinky Dog Dash, uma das atrações mais populares no Walt Disney Resort. Então, como o próprio Slinky Dog diria… Vamos lá!







Para mais vídeos e atividades de #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos