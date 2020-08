Um Dia dos Pais para Recordar: Atividades de Disney Parques para tornar seu domingo ainda mais inesquecível!

Para que você e seu pai possam criar e relembrar moemntos especiais sem sair de casa, a Disney Parks te ensina a criar uma Cápsula das Memórias

O Dia dos Pais em si já é uma data para lá de especial – relembrar momentos, se divertir, aproveitar um almoço em família e, principalmente, passar bastante tempo com quem amamos. Pensando em tudo isso, a Disney Parques criou uma forma de fazer com que você e seu pai possam ter uma tarde ainda mais incrível.

Já imaginou criar uma Cápsula das Memórias para eternizar cada lembrança ao lado do seu pai? Clicando aqui, você acessa o Kit completo de “Um Dia dos Pais Para Recordar”.

No documento, você encontra um passo a passo de como construir sua Cápsula ou seu Livro de Memórias, além de ideias para preenchê-la e desenhos para decorar. Não se esqueça de anotar a data em que ela foi feita e escolher o dia em que você e seu pai vão reabri-la no futuro: uma verdadeira viagem no tempo!

