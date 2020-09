Todos a bordo da Mickey and Minnie’s Runaway Railway no Disney’s Hollywood Studios

Você ouve aquele apito de trem? O maquinista Pateta está convidando você a bordo da Ferrovia Runnamuck para uma experiência mágica na Runaway Railway de Mickey & Minnie!

Esta divertida aventura familiar foi aberta no início deste ano dentro do Disney’s Hollywood Studios no Walt Disney World Resort – marcando a primeira atração na história da Disney com a participação de Mickey Mouse e Minnie Mouse. Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, entre no Teatro Chinês do Parque e no mundo dos desenhos animados de Mickey e Minnie. Com o Pateta no controle, o que poderia possivelmente dar errado?

Durante sua jornada, você aprenderá alguns fatos divertidos e detalhes especiais sobre essa atração inovadora. Depois da primeira vez que subi na Mickey and Minnie’s Runaway Railway, eu imediatamente quis voltar – há tanto para ver. Agora podemos todos fazer um passeio virtual quantas vezes quisermos! O que você descobrirá em sua próxima viagem pelo Parque Runnamuck? (Dica: Fique de olho no Pluto …)









Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos