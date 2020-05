Participe de reuniões em uma galáxia muito, muito distante com planos de fundo de Star Wars

Faça chamadas de vídeo em qualquer lugar desde Tatooine até a base da Resistência.

Você tem uma videochamada agendada? Não faça em sua sala de estar – realize a sua transmissão diretamente da cabine do piloto da Millennium Falcon.

#DisneyMomentosMagicos tem o prazer de apresentar um universo de planos de fundo virtuais de Star Wars que você pode usar em qualquer reunião online. Se estiver em casa conversando com amigos, com a família ou em uma chamada de trabalho importante, agora você pode fazer isso parecendo que está em uma galáxia muito, muito distante. Escolha entre Hoth (sem wampas, felizmente) de “Star Wars: O Império Contra-Ataca”, as ruínas da Estrela da Morte e muito, muito mais. Se você quiser se vestir como um personagem de Star Wars, essa decisão só cabe a você. (E nós apoiamos essa ideia.)

Você pode facilmente fazer qualquer um dos planos de fundo abaixo. Ou até todos eles. É só você clicar com o botão direito do mouse ou usar a função de download do seu navegador para salvar no seu computador ou no dispositivo móvel.

Parabéns – você deu o seu primeiro passo para um mundo ainda maior de videochamadas em Star Wars!

Campo de Asteroides

Cidade das Nuvens

Coruscant

Estrela da Morte (vista da sala de controle)

Ruínas da Estrela da Morte









Trono do Imperador em Exegol

Hoth





Ponte da Destróier Estelar Classe Imperial

Jakku

Destróier estelar de Kylo Ren

Velocidade da luz

Millennium Falcon













Pasaana

Base Rebelde









Base da Resistência









Complexo de Segurança Imperial de Scarif

Destróier Estelar de Snoke



Campo Estelar





Base Starkiller

Tatooine





Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos