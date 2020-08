Suas perguntas sobre planejamento de férias Disney respondidas em plandisney.disney.go.com/pt/

Planejar férias Disney é um pouco diferente nos dias de hoje. Para responder a todas as perguntas que você tiver, consulte o planDisney, assim você obtém conselhos autênticos de Visitantes experientes dos Parques Disney.

Anteriormente conhecido como Disney Parks Moms Panel, planDisney é o recurso essencial para todas as suas necessidades de planejamento de férias Disney. Se você tem uma pergunta específica ou não sabe por onde começar, os painelistas do planDisney podem ajudar. Com um arquivo pesquisável de mais de 200 mil conselhos, não há pergunta muito grande ou muito específica para este grupo de especialistas. Eles estão atualizados com todas as informações para ajudar até os Visitantes mais exigentes da Disney.

Selecionado por um processo abrangente de pesquisa, o painel é composto por mães, pais, avós e adultos sem filhos. Eles são médicos, advogados, professores, empreendedores, instrutores de yoga e, o mais importante, todos Visitantes Disney. É um grupo apaixonado, com anos de experiências pessoais planejando suas próprias férias Disney, que está animado e ansioso para compartilhar conselhos e dicas com você!

Como funciona?

Se você está procurando informação sobre mudanças recentes e políticas atualizadas, dicas de como usar o sistema de reserva Disney Park Pass como um titular de Passe Anual, ou como fazer reservas de jantares, nossos painelistas estão aqui para você.

Para receber uma resposta personalizada, os Visitantes Disney podem submeter suas perguntas no planDisneypanel.com. Os painelistas podem responder perguntas sobre o Walt Disney World Resort, o Disneyland Resort, a Disney Cruise Line e associação no Disney Vacation Club. Nossos painelistas são do mundo todo, assim você pode obter respostas em inglês, espanhol, francês e português.

Não sabe ao certo o que perguntar? Leia nosso conteúdo de perguntas de fácil navegação, que abriga milhares de respostas para algumas das perguntas mais populares sobre planejamento de férias. Você também pode visitar nossa página “Painel de Extras” pronta para navegar, fornecendo recursos adicionais para explorar, incluindo uma biblioteca de vídeos, dicas rápidas, as 10 principais listas, postagens no blog e muito mais.

Além disso, o recurso “Respostas Salvas” permite que você marque com estrela suas respostas favoritas para facilitar a busca mais tarde, ou você pode acessar a página “Conheça o Painel” para aprender mais sobre os painelistas do planDisney. Você pode até fazer perguntas a um painelista específico, que pode ter um estilo de férias semelhante ao seu.

Há uma grande quantidade de informações e ferramentas esperando por você em plandisney.disney.go.com/pt/ – novo nome, o mesmo ótimo conselho!

Os painelistas receberam/receberão um ingresso de férias no Resort Walt Disney World ou Resort Disneyland® para um painelista e até três membros da família e/ou ingressos para o parque por sua participação no planDisney. As opiniões expressas no planDisneypanel.com são dos painelistas, que são trabalhadores independentes. Essas opiniões não se destinam a refletir as opiniões da Destinos Disney, de suas afiliadas, de sua gerência, de seus agentes ou de seus funcionários e não foram revisadas ou aprovadas pela Destinos Disney antes da publicação.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos