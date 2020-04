Visite a Incredicoaster em um passeio virtual no Disneyland Resort

Coloque seu superuniforme e entre no mundo de "Os Incríveis" – com o Sr. e a Sra. Incrível, Violeta, Flecha e Zezé, junto com Edna Moda – na emocionante Incredicoaster, a atração mais veloz do Disneyland Resort! coloque o cinto e aproveite esse passeio virtual pelo Pixar Pier no Disney California Adventure Park.

Para definir o cenário, a atração conta a história da inauguração de uma nova montanha-russa dedicada à família Pêra, em gratidão por seus esforços heroicos e ações incríveis. Quando Edna faz o papel de babá do Zezé, as coisas dão errado na mesma hora, e Zezé cria todo o caos. Então, sua família Incrível entra em ação para salvar o dia.

Visite conosco (e a família Pêra) a incrível e emocionante Incredicoaster. 5, 4, 3, 2, 1...

