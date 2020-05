Exibição virtual do show "Disney’s Not-So-Spooky Spectacular" no Walt Disney World Resort

Confira o encerramento da nossa cobertura do dia do #Halfway2Halloween com uma exibição especial de mais um #DisneyMomentosMagicos, o show “Disney’s Not-So-Spooky Spectacular” no Walt Disney World Resort.

Na exibição pré-gravada do show “Disney’s Not-So-Spooky Spectacular”, você ficará no melhor lugar da casa para ver as projeções de última geração do show e os fogos de artifício deslumbrantes. Veja como o anfitrião Jack Skellington se diverte com um conto não tão assustador que prova que qualquer coisa pode acontecer no Halloween!

Esperamos que você tenha gostado dessa exibição especial pré-gravada do show de fogos de artifício “Disney’s Not-So-Spooky Spectacular”.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse: Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos