Imagens do Nascer do Sol em Star Wars: Galaxy’s Edge

Vamos viajar até Batuu, um planeta da Orla Exterior da galáxia de Star Wars: Galaxy’s Edge, área do parque Disneyland Resort e do Disney’s Hollywood Studios.

Esperamos que você goste dessas vistas do nascer do sol de uma galáxia muito, muito distante!





Vista da entrada de embarque da Millennium Falcon: Smugglers Run. O céu realmente ganha vida quando a luz da manhã aparece sobre o porto espacial e as torres rochosas. Visto desse ângulo, “o pedaço de lata velha mais rápido da galáxia” nunca esteve tão bonito.

No acampamento da Resistência, o sol está brilhando sobre um A-wing Starfighter. Com seu elegante formato em ponta de flecha, cabine aerodinâmica e enormes motores duplos, esta nave sugere velocidade pura – mesmo quando estacionada no início da manhã.



Na vizinhança está outra nave icônica prestes a acordar: uma X-wing Starfighter.

Ao passar os olhos pelo Black Spire Outpost, não tem como não ver a Millennium Falcon em toda sua glória desorganizada. Um pouco mais distante, uma nave de transporte multiuso está atracada em cima de um grande hangar conhecido como Docking Bay 7 Food and Cargo.

Que a Força esteja sempre com você!