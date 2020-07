Mickey e Amigos Juntos pra Valer: Celebrando a Amizade

"Mickey e Amigos Juntos pra Valer" convida você a comemorar a amizade junto com o grupo mais icônico de todos os tempos! Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pluto e Pateta nos incentivam a ser fiéis com a nossa essência e a respeitar nossas diferenças compartilhando momentos únicos, mesmo que à distância.

Para que você continue vivendo essas experiências com os seus amigos, nós trouxemos stickers e gifs. Temos opções para você homenagear aquelas pessoas que estão sempre ao seu lado e que você sabe que pode contar.

Você pode usá-los nas fotos que postar nas redes sociais usando as hashtags #MickeyEAmigos e #JuntospraValer!



Para baixar as suas imagens favoritas é só clicar com o botão direito do mouse ou selecionar e salvar a imagem no seu celular.

