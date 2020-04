Assista ao novíssimo desfile "Magic Happens" do Disneyland Resort

Chamando todos os sonhadores! Como parte do #DisneyMomentosMagicos, os fãs agora podem assistir a uma exibição virtual do novo desfile "Magic Happens", que estreou no início deste ano no Disneyland Resort ! É uma ótima maneira de aproveitar a magia da Disney em casa:





O espetáculo diurno inclui nove carros alegóricos novos, duas músicas originais, duas dúzias de personagens e mais de 90 artistas celebrando os momentos inspiradores no coração de tantas histórias da Disney.



Cada parte do desfile é cuidadosamente elaborada, misturando a tradição clássica da Disney com a cultura pop de hoje. Os carros alegóricos foram criados como peças de arte em movimento, com contos clássicos do Walt Disney Animation Studios, como A Espada era a Lei e A Bela Adormecida, além de histórias mais recentes, como Frozen 2! e Viva – A Vida é uma Festa da Disney e da Pixar.

O figurino é inspirado diretamente nas passarelas modernas e a trilha sonora e a coreografia são fortemente influenciadas pela cultura contemporânea de hoje - sua partitura musical enérgica e novas músicas foram co-escritas pelo cantor e compositor Todrick Hall.

Dance e aproveite esta exibição virtual do novo desfile "Magic Happens", parte de #DisneyMomentosMagicos.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos