Guia Gastronômico para o Taste of EPCOT International Food & Wine Festival 

Prepare-se para brindar, degustar e passear pelos seis continentes no Taste of EPCOT International Food & Wine Festival! SIM, chegou a hora, mais uma vez, de celebrar o melhor da comida e da bebida mundial no nosso festival com maior duração de todos os tempos.

O festival deste ano será, compreensivelmente, diferente do que foi no ano passado. O que não mudou foi o foco dos nossos chefs na autenticidade através dos ingredientes, técnicas de culinária e de apresentação para homenagear as diversas cozinhas globais. E nossa equipe de bebidas, mais uma vez, combinou vinhos e cervejas com seleções de cada região para o gole perfeito.

A novidade deste ano é um Guia Digital disponível no aplicativo My Disney Experience! Confira a lista dos mais de 20 mercados exclusivos e descubra todas as atividades divertidas para a família, como a volta do Caça ao tesouro “Hide & Squeak” do Remy, de Ratatouille; entretenimento com o alegre Mariachi Cobre e a equipe rítmica JAMMitors; além disso, você poderá dar uma olhada nas mercadorias que estarão à venda em edição limitada pelo aniversário de 25 anos. Baixe o aplicativo hoje para saber mais.

Aqui está, em primeira mão, uma espiada nas delícias que estão no Taste of EPCOT International Food & Wine Festival. Aproveite!





Macarrão com Queijo Feito com Queijo Boursin (World Showplace)



Comida

• Macarrão com Queijo Gourmet feito com queijo Boursin com Alho e Ervas Finas, coberto com farinha Panko com Ervas



• Macarrão com Queijo e Asa de Frango, feito com molho de queijo Boursin com Alho e Ervas Finas, coberto com cenouras, aipo e pedaços de Queijo Azul



• Macarrão com Queijo e Lagosta, feito com molho de queijo Boursin com Alho e Ervas Finas e Creme de Lagosta coberto com farinha Panko com Ervas



• Macarrão com Queijo com Linguiça Italiana Caseira e Pimentas (à base de plantas)

Bebidas

• Stiegl Brewery Radler Zitrone, Salzburg, Áustria

• L’ecole No. 41 Chenin Blanc Old Vines, Columbia Valley, WA

• Evolution by Sokol Blosser Pinot Noir, Willamette Valley, OR





Pomar de Maçã (World Showplace)



Comida

• Prato de Charcutaria e Queijo com Aguardente de Maçã da Fazenda Maplewood do Burton e Xarope de Bordo envelhecido em Barril

• Pipoca de Caramelo de Maçã

Bebidas

• Frozen Apple Pie (Não-Alcoólico)

• Cerveja Short’s Brewing Co. Mule, Elk Rapids, MI

• Cerveja Citrus IPA Heavy Seas Brewery Tropicannon, Halethorpe, MI

• Cerveja IPA Parish Brewing Co. Ghost in the Machine Double, Broussard, LA

• Cidra Seca 3 Daughters Framboesa e Limão, St. Petersburg, FL

• Cidra Short’s Brewing Company Starcut Ciders Mosa, Bellaire, MI

• Cidra Ciderboys Banana Bliss, Stevens Point, WI

• Apple Blossom Sky: Fanta Maçã, Cerveja de Gengibre, Aguardente de Maçã, Aguardente de Maçã da Fazenda Maplewood do Burton e Xarope de Bordo envelhecido em Barril e Mini Marshmallows





Sobremesas & Champanhes (World Showplace)



Comidas

• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido

• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido com chocolate Twix Original despedaçado

• Bolo de Chocolate no Palito em Nitrogênio Líquido com M&M’S amassados de Chocolate ao Leite

Bebidas

• Frozen S’mores (Não-Alcoólico)

• Moët & Chandon Impérial Brut, Champanhe

• Dom Pérignon Brut, Champanhe

• Veuve Clicquot Brut Rosé, Champanhe

• Frozen S’mores com Chantilly de Vodka





Vinho & Jantar Como os Favoritos do Festival (World Showplace)



Comidas

• Kielbasa e Batata Pierogi com Cebola Caramelizada e Creme Azedo, Polônia

• Torta de Frutos do Mar do Pescador, Irlanda

• Spanakopita, Grécia

Bebidas

• Vinho Forge Cellars Dry Riesling Classique, do Lago Sêneca

• Vinho Conundrum Red Blend, Califórnia

• Vinho tenshən Rhône Style White Blend, Costa Central

• Vinho Cabernet Franc da Lang & Reed Wine Company, Costa Norte

• Vinho Zinfandel, da Frog’s Leap, Napa Valley

• Vinho Pinot Noir da Gogi Wines de Kurt Russell, Santa Rita Hills

• Vinho Blanc de Bleu Cuvée Mousseux with Boba Pearls

• Milkshake de Guinness e Baileys

Canadá



Comidas

• Sopa Canadense de Queijo Cheddar e Bacon servida com um rolo de Pretzel “Prop & Peller”

• Filé Mignon com Cogumelhos Selvagens “Le Cellier” e Molho de Manteiga Trufada (Sem Glúten/ Sem Trigo)

Bebidas

• Cerveja de Frutas da Collective Arts Brewing Blackberry, Hamilton, Ontario

• Icewine de Inniskillin

• Vinho Merlot Château des Charmes

Refreshment Port

Comidas

• Sorvete DOLE Whip de abacaxi (à base de plantas)

Bebidas

• DOLE Whip de Abacaxi com Rum de Coco Parrot Bay

• Cerveja Bud Light Seltzer





Havaí (Showcase Plaza)



Comidas

• Kālua Slider de carne de Porco com Chutney de Abacaxi Agridoce DOLE e Maionese Picante

• Teriyaki-glazed Spam Hash com Batatas, Pimentões, Cebolas e Maionese Picante

Bebidas

• Cerveja Artesanal de Trigo sabor Abacaxi da Maui Brewing Company, Kihei, HI

• Vinho Espumante de Abacaxi da Florida Orange Groves, St. Petersburg, FL

• AULANI Sunrise: Vodca, Suco de Abacaxi DOLE e Licor Grenadine





A Flor Cítrica (Showcase Plaza)



Comidas

• Cauda de Lagosta com Emulsão de Limão Meyer e Limão Grelhado (Sem Glúten/ Sem Trigo)

• Frango Cítrico Crocante com Molho Orange Aïoli Vegetais Verdes (Sem Glúten/ Sem Trigo)



Bebidas

• Shake de Creme de Laranja em um Copo de Pássaro Laranja que você leva de lembrança (Não-Alcoólico)

• Cerveja Ale de Limão, da Islamorada Beer Company Coconut Key, Fort Pierce, FL

• Orange Sunshine Wine Slushy







Goles Cintilantes (Showcase Plaza)



Comidas

• Sorvete Cintilante de Morango servido em um cone de Waffle

• Pão de Banana com geleia de uma mistura de frutas (à base de plantas)

Bebidas

• Mimosa Tropical com Vinho Espumante e Sucos de Maracujá, Laranja e Goiaba

• Mimosa de Lima Comum com Espumante de Lima Comum e Suco de Cranberry

• Mimosa de Laranja-Sanguínea com Vinho Espumante e Suco de Laranja Sanguínea

• Vinho Tinto Espumante Banfi Rosa Regale, Piedmont

Ilhas do Caribe (Showcase Plaza)



Comidas

• Empanada Ropa Vieja com Tomate Aïoli

• Frango Apimentado Jerk-spiced com Salada de Banana-da-Terra assada e Iogurte de Chutney de Manga (Sem Glúten/Sem Trigo)

• Flancocho: Bolo de Maracujá com Flã de Coco

Bebidas

• Cerveja Lager Red Stripe

• Sangria Branca da Opici Family

• Frozen Mojito

Earth Eats Feito por Impossible (Near Mexico)



Comidas

• Almôndega da Fazenda Impossible com Pão de Lentilha, Espinafre, Legumes Marinados e Molho Cremoso de Ervas (à Base de Plantas)

• O Burger Slider Impossible Com Creme de Wasabi e Salada Asiática Picante em um Pão de Gergelim (à Base de Plantas)

• Terrário de Pudim de Chocolate com Creme de Abacate, Farelos de Matcha e Ervas (à Base de Plantas, Sem Glúten e Sem Trigo)

Bebidas

• Chá de Gengibre com Limão e Mirtilo, Feito por Twinings de Londres (Não-Alcoólico)

• Cerveja Ale Violet Lemonade da Playalinda Brewing Company,Titusville, FL

• Chá de Gengibre com Limão e Mirtilo, Feito por Twinings de Londres Com Vodca Artesanal Tito’s servido em um pote Mason de vidro

México



Comidas

• Taco de Costela: Filé de Costela com Molho Ranchera em uma Tortilha de Milho coberta com Cebola, Cebolinha e uma Fatia de Limão

• Tostada de Porco: Tortilha de Milho Frita coberta com Feijão Preto Chipotle, Carne de Porco Assada, Salsa Verde, Cebola e Coentro

Bebidas

• Cerveja Artesanal Mexicana: Lager Tulum Artisanal com Notas Cítricas e feita com Água do Mar do Caribe Mexicano

• Sangria Passion Rose: Vinho Tinto, Rum, Licor Rose Petal, Purê de Maracujá e Limão

• Margarita Clássica: Tequila, Licor Chile Poblano, Suco de Limão e Néctar Agave com Borda de Sal

• Margarita Fumegante de Manga: Purê de Manga, Mezcal, Applejack, Suco de Limão e Néctar Agave com Borda de Tajín Chile-Lime





China



Comidas

• Dumpling de Frango com Salada Chinesa

• Pão Mongol Beef Bao

Bebidas

• Cerveja Artesanal de Jasmim

• Happy Peach: Licor de Pêssego e Rum Escuro

• Byejoe Punch: Destilado Chinês Bai Jiu, Lichia, Suco de Coco e de Abacaxi

África



Comidas

• Picante Milho Vegano do Quênia e Feijão Branco com Ervilha-de-Pombo, Quinoa & Mistura de Grãos Milenares e Salada Kachumbari (à Base de Plantas).

• Camarão no Espeto Piri Piri com Cuscuz com Aroma Cítrico

Bebidas

• Cerveja Lager Tusker

• Jam Jar Sweet Shiraz, Western Cape

Refreshment Outpost (Localizado no African Outpost)



Comida

• Frozen Slushy Coca-Cola® ou Minute Maid Lemonade em um Copo de Abelha que você leva de lembrança (Não-Alcoólico)

Bebida

• Cerveja Bud Light Seltzer





Alemanha



Comidas

• Schinkennudeln: Massa Gratinada com Presunto, Cebola e Queijo

• Bratwurst Assada em um Rolo de Pretzel “Prop & Peller”

• Strudel de Maçã com Molho de Baunilha

Bebidas

• Cerveja Lager Weihenstephaner Festbier

• M.I.A. Brewing Company Hugo, Doral, FL

• Hacker-Pschorr Hefe Weisse Naturtrüb

• Riesling

Itália



Comida

• Margherita: Pão Rústico Italiano com Molho de Tomate e Queijo Mussarela

• La Classica: Tortellini de Queijo com Ricota, Provolone, Fontina, Parmesão, Molho de Vodca e Bacon Crocante

• Cannoli Siciliani: Massa Crocante Recheada com Ricota Doce, Chocolate e Laranja Cristalizada

Bebidas

• Cerveja Pilsen Peroni Nastro Azzurro

• Vinho Pinot Grigio, Terre Di Bacco

• Vinho Chianti, Gabbiano

• Vinho Prosecco, Terre Di Bacco



• Vinho Moscato, Batasiolo

• Vinho Rosa Regale, Banfi

• Sangria Branca Italiana com Prosecco

• Sangria Vermelha Italiana com Cabernet Sauvignon





Hops & Barley

Comidas

• Pão de Lagosta da Nova Inglaterra: Lagosta Quente com Maionese de Ervas Frescas e Pão Grelhado



• Caldo de Mariscos do Sul: Camarão, Mexilhão, Lagostim, Batatas, Milho e Linguiça Andouille

• Bolo de Cenoura Assado na Hora e Cobertura de Cream Cheese

Bebidas

• Cerveja de Trigo North Coast Brewing Co. da Blue Star, Fort Bragg, CA

• Cerveja Ale Coffee Blonde 3 Daughters Brewing A Wake, St. Petersburg, FL

• Cerveja APA Heavy Seas Americannon, Baltimore, MD

• Cidra Angry Orchard Rosé, Walden, NY

• Vinho Chardonnay Mer Soleil Reserve, Asnta Lucia Highlands

• Vinho Cabernet Sauvignon Broadside, Paso Robles

Funnel Cakes (Localizado no American Adventure)

Comida

• Funnel Cake de Milho coberto com Milho Assado, Queijo Cotija, Coentro e Cumin Crema polvilhado com Páprica





Japão



Comidas

• Tempura Donburi: Dois Pedaços de Tempura de Camarão e Tempura de Vegetais Kakiage com Molho Tentsuyu servido sobre Arroz de Sushi

• Frothy Ramen: Macarrão Gelado em Caldo Dashi coberto com Espuma de Clara de Ovo

• Vaso de Sushi Chirashi: Salmão Fresco, Ovas de Salmão e Espinafre servidos sobre Arroz de Sushi com Furikake e coberto com Molho Picante

Bebidas

• Cerveja Artesanal Kirin

• Saquê de Morango Nigori

• Martíni Furano: Vodca, Xarope de Lavanda e Suco de Yuzu





Marrocos



Comida

• Carne Kefta com Cebola Caramelizada, Alho e Tomates Picantes Concassée

• Batata Frita com Homus Picante com Pepino, Tomate, Cebola, Tzatziki e Molho Chipotle

• Baklava de Chocolate: Massa Filo Enrolada com Amêndoas Torradas e Creme de Chocolate Amargo

Bebidas

• Cerveja Mediterrânea

• Vinho Tinto Kasbah Prestige

• Sangria Vermelha Orgânica

• Mimosa Royale: Vinho Espumante e Suco de Laranja coberto com Licor de Laranja





Brasil (Entre Marrocos e França)



Comidas

• Barriga de Porco Crocante com Feijão Preto, Tomate e Cebola (Sem Glúten/ Sem Trigo)

• Pão De Queijo: o típico pão de queijo brasileiro (Sem Glúten/ Sem Trigo)

Bebidas

• Cerveja Escura da M.I.A. Beer Company Barbossa, Doral, FL

• Frozen Caipirinha feita com Cachaça Leblon





França



Comidas

• Tarte aux Oignons Caramelises Et Chévre: Torta de Queijo de Cabra com Cebolas Caramelizadas em uma Crosta de Massa Folheada

• Canard Confit À L’orange: Confit de Pato Refogado à L’orange com Purê de Batata Doce

• Tarte Tropezienne, Coulis Framboise: Bolo de Brioche Recheado com Creme Pasteleiro e Coulis de Framboesa

Bebidas

• Cerveja Artesanal Kronenbourg Blanc 1664• VeRy Raspberry: Vinho Rosé com Sabor Natural de Framboesa

• Mistura de Bordeaux, Merlot e Cabernet, Château Tarin

• La Vie en Rose Frozen Slushy: Vodca, Grey Goose L’orange, Licor St. Germain, Suco de Cranberry Branca e Vermelha





Joffrey’s Coffee & Tea Company

• Future World East – Spring Berry Bliss: Frozen de Morango e Xarope de Coco cobertos com Vodca de Framboesa

• Canadá – Orange Splash: Frozen de Limão Misturado com Vodca de Laranja

• American Adventure – Tropical Breeze: Frozen de Limão, Xarope de Coco e Rum de Abacaxi

• Showcase Plaza – Passiflora: Frozen de Maracujá e Infusão de Chá com Vodca de Limão

