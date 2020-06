Fique de olho nos Stormtroopers de uma galáxia muito, muito distante no Disney Springs

Muita emoção no Disney Springs com a reabertura da icônica loja World of Disney.

Por Jeremy Schoolfield, Editor Chefe, Relações Públicas Walt Disney World Resort

Já há muita animação acontecendo no Disney Springs com a reabertura da icônica loja World of Disney, mas nós também encontramos alguns visitantes de uma galáxia muito, muito distante. Se você passou algum tempo no Disney Springs, pode ter visto alguns Stormtroopers patrulhando a área, à procura de membros da Resistência!

Ficamos sabendo que eles estão posicionados em algumas varandas nesses últimos dias. Se você os vir, é melhor tirar uma foto de longe e seguir adiante, já que os Stormtroopers podem não gostar que se aproximem. Agora, se você estiver se sentindo bem corajoso, use algum item da Resistência que tenha comprado em uma visita a Batuu! Claro que se você simpatiza mais com a Primeira Ordem e quiser mostrar o seu apoio… Bem, os Stormtroopers certamente vão gostar.





O Disney Springs está em processo de reabertura gradual. A loja World of Disney já abriu as portas, assim como D-Luxe Burger (para pedidos por celular) e o Marketplace Co-Op. Para as informações mais recentes a respeito do Disney Springs, inclusive o que você precisa saber antes de ir, horário de funcionamento e uma lista de locais abertos, visite a página. Que a força esteja com você!