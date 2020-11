Experências especiais de Halloween chegam aos Parques do Walt Disney World

Ao longo do dia, no Magic Kingdom, desfiles especiais de Halloween acontecem em direção à Main Street, USA. Você pode encontrar Mickey Mouse e seus amigos vestidos para a ocasião com fantasias horripi-lindas de Halloween. Em alguns dias, você pode até ver um desfile com os vilões da Disney – desde Gaston e Malévola até a Rainha de Copas e Jafar – passeando pelas ruas, ou uma procissão de pesadelo com o próprio Rei Abóbora, Jack Esqueleto!

Outro presente especial para a temporada de Halloween: estamos emocionados (e relaxados!) em receber os icônicos Dapper Dans de volta ao Magic Kingdom, com apresentações de seus alter egos, The Cadaver Dans. Você ficará encantado com as apresentações a capela dos Cadaver Dans quando eles se levantarem dos túmulos.