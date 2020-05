Viagem ao "Topo do Mundo" com a Expedition Everest no Disney’s Animal Kingdom

Pairando sobre o Disney’s Animal Kingdom, há uma montanha enorme coberta de neve que atrai aventureiros e caçadores de emoções corajosos o suficiente para se aventurar em uma viagem ao "topo do mundo". A Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain é uma atração icônica do Walt Disney World Resort. Hoje convidamos você a dar uma volta virtual nesta montanha-russa fantástica e sinistra em nosso mais novo vídeo "Embarque & Aprenda".







Você encontrará Everest na área da Ásia do Disney’s Animal Kingdom . Na base da montanha está situado o escritório da Himalayan Escapes, a empresa de viagens que leva turistas curiosos ao pico da montanha a bordo de um trem especial. Ao seguir em direção ao trem, você vê os resultados de excursões passadas e começa a perceber o que o aguarda – especialmente os rumores de um animal feroz à espreita em algum lugar da montanha…



É nesse ponto que começamos nosso passeio virtual, onde você saberá mais sobre a Expedition Everest e como ela foi criada. Eu amo que essa viagem em especial ocorra à noite – minha hora favorita do dia para experimentar essa atração incrível. Então, tenha coragem, segure firme e conquiste essa montanha de uma vez por todas... e certifique-se de ficar de olho para mais #DisneyMomentosMagicos como esse no futuro!

Acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos