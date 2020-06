Esta semana na história da Disney: Star Wars: Galaxy’s Edge é inaugurado no Disneyland Resort, 2019

Michael Ramirez, Diretor de relações públicas, Disneyland Resort

Há um ano, celebramos a importante homenagem da Star Wars: Galaxy’s Edge no Disneyland Resort. Após décadas de colaboração entre a Walt Disney Imagineering e a Lucasfilm, Star Wars: Galaxy’s Edge foi oficialmente inaugurado para os Visitantes do Disneyland Park em 31 de maio de 2019.

Os ícones da Star Wars, George Lucas, Harrison Ford, Mark Hamill e Billy Dee Williams se encontraram com o presidente executivo da Disney, Bob Iger, para a cerimônia de homenagem histórica em frente a lata velha mais rápida da galáxia, a Millennium Falcon.







Sendo a maior expansão de uma área temática na história da Disney, Star Wars: Galaxy's Edge convida você a viver suas próprias aventuras de Star Wars em uma galáxia muito, muito distante. Assuma o controle da nave mais famosa da galáxia a bordo da Millennium Falcon: Smugglers Run ou participe de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem em Star Wars: Rise of the Resistance. Enquanto explora esta extensa área de mais de 56 mil metros quadrados, experimente comidas e bebidas galácticas, entre em uma intrigante coleção de artefatos raros e encontre alienígenas, droides e outros habitantes do planeta Batuu.



Fale sobre as suas viagens para a Star Wars: Galaxy's Edge nos comentários abaixo!