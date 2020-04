Assista à nova série digital "Em casa com o Olaf"

Uma notícia emocionante para os fãs de Frozen! A Walt Disney Animation Studios criou uma nova série de conteúdo animado original, apresentando o amado Olaf em 20 vinhetas exclusivas. Josh Gad voltou a dar voz a Olaf de casa e a série foi criada em casa por Hyrum Osmond, o animador de Olaf no primeiro filme de Frozen. Assista à primeira vinheta adorável agora:





Para mais vinhetas de "Em casa com o Olaf", acesse o portal de vídeos Disney Momentos Mágicos e as páginas da Walt Disney Animation Studios no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.



Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos